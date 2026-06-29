正式発表：マレスカ氏がマンチェスター・シティの新監督に就任

マンチェスター・シティは本日、イタリア人のエンツォ・マレスカ氏をトップチームのテクニカルディレクターに任命したと発表した。契約期間は3シーズンで、2029年夏まで務める。クラブにとって新たな段階の始まりとなる。

クラブは公式声明で、マリスカが指導者としての輝かしいキャリアを経て3度目の復帰を果たしたと発表し、彼の成功と戦術プロジェクト発展への期待を強調した。

マレスカ監督は復帰を喜び、「シティを率いるのは大きな挑戦だ」と語った。クラブの野心と高い要求を理解しているからこそ、その思いは強いという。

また、シティの強みはプロフェッショナルな運営と経営の安定性だと語り、タイトル獲得と魅力的なサッカーでサポーターを喜ばせたいと意気込みを語った。

クラブのハルドゥーン・アル・ムバーレク会長は、マレスカ氏が必要な人格、情熱、知性を備え、クラブの哲学に合うと強調した。

最高経営責任者（CEO）のフェラン・ソリアーノ氏は、マレスカ監督を最有力候補と位置づけ、その経験とクラブでの影響力を強調した。

クラブは、マレスカの復帰が国内および欧州でのタイトル争いを続け、攻撃的なスタイルをさらに定着させ、今後数年の成功につながるとしている。