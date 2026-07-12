正式発表：セネガルがバビ・ティアオを解任

セネガルサッカー協会は土曜夕方、2026年W杯ラウンド16でベルギーに劇的な敗退を遂げた責任を取り、バビ・ティアオ監督とコーチングスタッフ全員を解任したと発表した。地元メディアはこれを「プロジェクトの致命傷」と伝えている。

セネガルのRTSテレビが報じ、地元メディアも伝えた。連盟執行委員会はダカールでの長時間の会議の末に解任を決めた。2025年アフリカネイションズカップでチームを優勝させた同監督への信頼は、今回の敗戦で決定的に揺らいだ。

この決定は、シアトルでのベルギー戦で2点をリードしながら逆転された直後に行われた。 さらにユーリ・ティレマンスが同点弾をマークし、試合は延長戦へ。延長ロスタイムにはティレマンスがPKを決め、ベルギーの準決勝進出が決まった。

連盟は声明で「チームパフォーマンスと将来性を評価した結果」と説明し、ファル会長が規定に従い監督に解任を通知したと発表した。

内部の緊張

セネガルはフランスとノルウェーに2敗し、イラクに5－0で勝って辛うじて予選突破。本大会でも1勝止まりだった。

ティアオ監督の采配や主力起用、リードを守り切れない姿勢は批判を呼んだ。 さらに、混乱の中で締結されたティアオ監督の契約や、大会中に代表団の活動を妨げた不備が問題視され、サッカー連盟はイメージを守るため名誉毀損訴訟を起こした。

抜本的な再編と後任候補

連盟執行委員会は、会長に対し全代表チームの包括的な再編を指示した。会長は月曜日、レオポルド・シダール・センゴール・スタジアムで記者会見を開き、決定の理由と今後の方向性を説明する予定だ。

セネガルメディアはハビブ・バイ氏、 パトリック・ヴィエラも候補に挙げられ、さらにフランス人のエルヴェ・ルナール氏も浮上した。W杯での失望からチーム再建へ、新たな章が始まろうとしている。

バビ・ティアウの時代は幕を閉じた。2025年アフリカネイションズカップ制覇を果たしたが、就任から2年足らずで監督としての任期を終えた。これは、サッカー界でワールドカップでの失敗が許されないことを示している。