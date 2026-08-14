「サイド・エル・マラはボルシア・ドルトムントの選手ではなく、この夏にそうなることもない。ここ数日、1.FCケルンの責任者たちと率直な話し合いを行ってきたが、我々の最後のオファーは拒否された。ボルシア・ドルトムントはこれ以上のオファーを提示せず、この選手の移籍をこれ以上追求しない」とリッケンは語った。

ドルトムントとケルンの交渉は数週間にわたって長引いていた。メディアによると、BVBはすでに複数のオファーで失敗しており、ラインラント勢は移籍金5000万ユーロという要求額にこだわっているという。

エル・マラは2025年7月になってようやく、2030年6月30日まで契約を延長したばかりだった。契約解除条項は含まれていない。ウイングの同選手はケルンで即座に結果を残した。ブンデスリーガでのデビューシーズンには、攻撃的なこの選手は13得点5アシストを記録した。

リッケンが認める：BVBはエル・マラ争奪戦から撤退

「サイドは長期契約を結んでおり、我々にはこの選手を手放す理由がない」と、FCのGMトーマス・ケスラーは最近語っていた。だが、「1.FCケルンにとってその規模のものが来て、話し合うべきだということになれば、我々はそうするとも話している」と続けた。

エル・マラの将来を巡るうわさは数カ月前から広がっている。報道によれば、力強いシーズンを送りながらも元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによってW杯メンバーに選ばれなかった19歳の同選手は、それ以前にイングランド・プレミアリーグのブレントフォードからのオファーも断っていたという。