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SV Bergisch Gladbach 09 v 1. FC Köln - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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正式発表！　サイード・エル・マラのボルシア・ドルトムント移籍という数百万ユーロ規模の移籍は破談となった

ブンデスリーガ
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ボルシア・ドルトムント
FCケルン
セッド・エル・マラ

ボルシア・ドルトムントは、どうやら若手スターのサイード・エル・マラ獲得を巡る争奪戦から撤退したようだ。このことをスポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンがフンケ・メディエングルッペに認めた。

「サイド・エル・マラはボルシア・ドルトムントの選手ではなく、この夏にそうなることもない。ここ数日、1.FCケルンの責任者たちと率直な話し合いを行ってきたが、我々の最後のオファーは拒否された。ボルシア・ドルトムントはこれ以上のオファーを提示せず、この選手の移籍をこれ以上追求しない」とリッケンは語った。

ドルトムントとケルンの交渉は数週間にわたって長引いていた。メディアによると、BVBはすでに複数のオファーで失敗しており、ラインラント勢は移籍金5000万ユーロという要求額にこだわっているという。

エル・マラは2025年7月になってようやく、2030年6月30日まで契約を延長したばかりだった。契約解除条項は含まれていない。ウイングの同選手はケルンで即座に結果を残した。ブンデスリーガでのデビューシーズンには、攻撃的なこの選手は13得点5アシストを記録した。

リッケンが認める：BVBはエル・マラ争奪戦から撤退

「サイドは長期契約を結んでおり、我々にはこの選手を手放す理由がない」と、FCのGMトーマス・ケスラーは最近語っていた。だが、「1.FCケルンにとってその規模のものが来て、話し合うべきだということになれば、我々はそうするとも話している」と続けた。

エル・マラの将来を巡るうわさは数カ月前から広がっている。報道によれば、力強いシーズンを送りながらも元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによってW杯メンバーに選ばれなかった19歳の同選手は、それ以前にイングランド・プレミアリーグのブレントフォードからのオファーも断っていたという。

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