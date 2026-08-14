「サイド・エル・マラはボルシア・ドルトムントの選手ではなく、この夏にそうなることもありません。ここ数日、1. FCケルンの責任者たちと率直な話し合いを行ってきましたが、彼らは我々の最後のオファーを拒否しました。ボルシア・ドルトムントがこれ以上のオファーを提示することはなく、同選手の移籍を今後追求することもありません」とリッケンは語った。

最高経営責任者のカーステン・クラーマーはBildに対し、「我々は協議の末、これ以上オファーを出さないことを意図的に決断しました。我々としては非常に価値のあるオファーを提示していました。あらゆるスポーツ面での野心がある中でも、経済的な理性が置き去りにならないことが我々にとって重要です」と話した。

ドルトムントとケルンの交渉はここ数週間にわたって長引いていた。報道によれば、BVBはすでに複数回のオファーで失敗しており、ラインラント勢は移籍金5000万ユーロという要求を譲っていないという。

エル・マラは2025年7月になってようやく、2030年6月30日まで契約を延長したばかりで、契約解除条項は付いていない。ウイングの同選手はケルンで即座に存在感を示した。ブンデスリーガでのデビューシーズンには、攻撃的な選手として13得点5アシストを記録した。

リッケンが認める：BVB、エル・マラ獲得レースから撤退

「サイドには長期契約があり、我々にはこの選手を手放す理由がありません」とFCの最高経営責任者トーマス・ケスラーは最近語っていたが、こうも続けていた。「ただし、1. FCケルンにとってその規模のものが来て、我々が話し合いたいと思えるのであれば、そうするつもりです」

ここ数カ月、エル・マラの将来をめぐるうわさが飛び交っている。報道によると、力強いシーズンを送ったにもかかわらず元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによってW杯メンバーに選ばれなかった19歳は、それ以前にイングランド・プレミアリーグのブレントフォードからのオファーも断っていたという。