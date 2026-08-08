正式発表！アーセナル、クラブ史上2番目に高額な移籍を発表

ドイツ代表カイ・ハフェルツが所属するクラブが土曜日に発表したところによると、28歳は5年契約にサインした。 ニューカッスルには約8700万ユーロが支払われる見込みで、チームマネジャーのマティアス・ヤイスレは就任の始まりにあたり、中盤の中心人物を失うことになる。

「この一歩を踏み出すのはとてもつらい。ニューカッスルは自分にとって非常に大きな存在だからだ。でも、人生で何か新しいことを経験したかった。新たな挑戦に向けて準備はできていると感じている」と、2022年にオリンピック・リヨンから約5000万ユーロでニューカッスルに加入していた28歳は語った。

ガナーズは数カ月にわたってこのブラジル人の獲得に動いており、これによりクラブ史上でMF仲間のデクラン・ライス（1億1700万ユーロ）に次ぐ2番目の高額移籍となった。イングランド人のライスも、ギマランイスの移籍にどうやら一役買っていたようだ。

アーセナルはそれ以前にヒンカピエ、メスリエ、ツォリスも獲得

「こっちに来い。もう争いはなしで頼む、今はもう僕たちは友達なんだから」と、ギマランイスはライスから届いたメッセージについて明かした。北ロンドンでも、ギマランイスはドイツ代表選手の後ろでプレーすることになる。昨年はドイツ人のニック・ヴォルテマーデが彼の前線でゴールを狙っていたが、チャンピオンズリーグ準優勝チームでは今度はハフェルツとプレーすることになる。

ギマランイスはアーセナルにとって4人目の新戦力となる。これに先立ち、ピエロ・ヒンカピエ、イラン・メスリエ、クリストス・ツォリス（4000万）の獲得がすでに完了していた。