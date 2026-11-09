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翻訳者：

正式発表に先立つ公式な一歩: ラウールが新たな指揮官就任先に接近

カディス 対 レアル・オビエド
カディス
レアル・オビエド
セグンダ・ディビシオン
スペイン

スペインで

レアル・オビエドは月曜日、直近の試合でカディスを2対1で破ったにもかかわらず、フリアン・カレロ監督の解任を発表した。この決断により、スペイン人指揮官はわずか4か月の在任を経てチームを去ることとなり、元レアル・マドリードのスターであるラウール・ゴンサレス・ブランコが次のステージでチームを率いる道が開かれた。

スペインの日刊紙「マルカ」によると、オビエドのフロントはカレロの後任としてラウールの起用を固めたという。クラブを所有するパチューカ・グループのヘスス・マルティネス会長が、ラウールの人物像、サッカー選手としてのキャリア、そしてサッカーへの理解を高く評価していることが背景にある。

またラウールは、このアストゥリアスのクラブとも特別な関係を持っている。彼の息子がビトゥスタのチームでプレーしているのだ。

オビエドは公式声明で、2027年6月30日まで続く予定だったカレロとの契約を解除し、あわせてコーチングスタッフも解任したことを認め、彼らがクラブでの在任期間中に尽力したことに感謝の意を示した。

次の試合
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セグンダ・ディビシオン

2026年11月14日

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2026年11月15日

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これにより、カレロは来たる土曜日に「カルロス・タルティエレ」で予定されているジローナ戦でチームを指揮することはなく、フロントは新監督との契約手続きを進めることになる。

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