レアル・オビエドは月曜日、直近の試合でカディスを2対1で破ったにもかかわらず、フリアン・カレロ監督の解任を発表した。この決断により、スペイン人指揮官はわずか4か月の在任を経てチームを去ることとなり、元レアル・マドリードのスターであるラウール・ゴンサレス・ブランコが次のステージでチームを率いる道が開かれた。

スペインの日刊紙「マルカ」によると、オビエドのフロントはカレロの後任としてラウールの起用を固めたという。クラブを所有するパチューカ・グループのヘスス・マルティネス会長が、ラウールの人物像、サッカー選手としてのキャリア、そしてサッカーへの理解を高く評価していることが背景にある。

またラウールは、このアストゥリアスのクラブとも特別な関係を持っている。彼の息子がビトゥスタのチームでプレーしているのだ。

オビエドは公式声明で、2027年6月30日まで続く予定だったカレロとの契約を解除し、あわせてコーチングスタッフも解任したことを認め、彼らがクラブでの在任期間中に尽力したことに感謝の意を示した。

これにより、カレロは来たる土曜日に「カルロス・タルティエレ」で予定されているジローナ戦でチームを指揮することはなく、フロントは新監督との契約手続きを進めることになる。