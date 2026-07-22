マンチェスター・シティは水曜日、イングランド代表FWフィル・フォーデンとの契約更新を正式に発表し、2030年までエティハドの一員として残留することとなった。

マンチェスター・シティは公式サイトを通じてこう伝えた。「フィル・フォーデンは4年契約を新たに結び、2030年までエティハド・スタジアムに残ることとなった」

さらにこう付け加えた。「26歳のこの選手は、生涯を通じた熱狂的なマンチェスター・シティのファンであり、9歳のときにアカデミーで始まったクラブとの関係を継続していくことになる」

そして次のように記した。「2017年にペップ・グアルディオラの指揮下でトップチームデビューを飾って以来、彼はクラブ史上最も多くのタイトルを獲得した選手の一人となった」

フォーデンはシティで合計20の主要タイトルを獲得している。プレミアリーグ6回、リーグカップ5回、FAカップ3回、コミュニティ・シールド3回、チャンピオンズリーグ1回、UEFAスーパーカップ1回、そしてクラブワールドカップ1回である。

フォーデンは生まれ持った攻撃的な才能に恵まれており、個人タイトルでも注目を集めてきた。その中には2023/24シーズンのプロサッカー選手協会（PFA）年間最優秀選手賞、サッカー記者協会年間最優秀選手賞、そしてプレミアリーグ・シーズン最優秀選手賞が含まれる。

2026年5月には、マンチェスター・シティでプレミアリーグ通算100ゴール関与を記録したわずか6人目の選手となり、また132年に及ぶクラブの歴史の中で100ゴールを挙げたわずか20人の選手の一人となった。

新契約について語る中で、フォーデンはクラブ公式サイトに対し、マンチェスター・シティを代表することで子どもの頃の夢を実現していると述べた。

そして次のように付け加えた。「シティとの将来にコミットすることは、私にとってすべてを意味します。このクラブでプレーすることこそ、私がずっとやりたかったすべてであり、このユニフォームを着ることは常に私にとって名誉です」

さらに続けた。「数多くのタイトルを勝ち取った歴史的な時期の一員になれるほど幸運だったことは、私自身よくわかっています。しかし私たちは常に未来を見据え、さらに多くのタイトルを勝ち取ろうと努めています」

こうも続けた。「私に信頼を寄せ続け、私がシティのために全力を尽くすと信じてくれるクラブ、スタッフ、チームメイト、そしてサポーターに感謝せずにはいられません。これから先の何年もの間、皆さんに恩返しができることを願っています」

そしてさらに続けた。「私はエンツォと再び仕事をすることを心待ちにしています。彼は三冠を達成したシーズンに素晴らしい働きをしてくれました。すべての選手から尊敬され、一緒に仕事をすることを愛される人物です。彼がここに戻ってくることは胸が躍ることです」

最後にこう締めくくった。「個人的には、コーチ陣や世界クラスのチームと共に取り組むことで、自分が大きく成長したと自覚しています。私がキャリアを始めた頃にここにいた多くのレジェンドたちが去っていく中で、この偉大なクラブでの自分のキャリアの次の段階に、私は胸を躍らせています」