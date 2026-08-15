フランスのパリ・サンジェルマンは、アヤックス・アムステルダムのベルギー人FW、ミカ・ゴドゥツの獲得を正式に発表した。今夏の移籍市場における3人目の攻撃陣の補強であり、今夏5件目の契約となる。新シーズン開幕を前に、指揮官ルイス・エンリケの選択肢を強化する新たな一手だ。

パリ・サンジェルマンは公式声明で、ゴドゥツが2031年までのクラブとの契約を結び、背番号22を着用すると発表した。フランスの同クラブは、5500万ユーロで選手を移籍させることでアヤックスと合意に達した。この金額には固定金額4500万ユーロと追加の出来高10万ユーロが含まれる。

この契約の成立は、両クラブ間の難航した交渉の末に実現した。アヤックスは、固定金額4000万ユーロと出来高500万ユーロを含む4500万ユーロの当初の提案を拒否し、さらに出来高を含めて5000万ユーロの大台を超える2度目の提案も拒否した後、3度目の試みで双方が満足する合意に至って交渉は終結した。

アヤックスは選手を手放す見返りに6000万ユーロの獲得を望んでいたが、最終的には5500万ユーロの提案を受け入れた。一方、パリ・サンジェルマンへの移籍を望むゴドゥツの意向が、契約成立を早める重要な役割を果たした。

21歳のこのベルギー人選手は、欧州王者の陣容に加わる有望な攻撃的補強となる。前線で複数のポジションをこなす能力があり、特に両ウイングで、右足を主に使いながらも左サイドでのプレーを好む。これにより、ジョージア人のフビチャ・クワラツヘリアが担っていた役割に近い選択肢となる。

ゴドゥツのパリへの移籍は、アヤックスでの傑出したシーズンの後に実現した。オランダ・リーグで32試合に出場し、17ゴールを挙げて12アシストを記録した。また、ヨーロッパリーグ予選3回戦のファーストレグ、シェルボーン戦でもゴールを決めて新シーズンをスタートさせた。

国際レベルでは、ゴドゥツはベルギー代表として2試合を戦ったが、先の準決勝に出場したチームの名簿には入っておらず、いまや欧州最高峰の舞台で自らを証明する新たな機会を得ることとなった。