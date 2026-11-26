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レアル・マドリーは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで上位24チーム入りを確定させ、決勝トーナメント進出一番乗りを正式に果たした。最初の5試合で完璧な成績を収めたことに加え、水曜日の夜にパリ・サンジェルマンがローマと2-2で引き分けたことが追い風となった。

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レアル・マドリーは5試合で勝ち点15を獲得する全勝で順位表の首位に立っている。欧州の舞台で力強いスタートを切り、直近の試合では序盤に先制を許しながらもアイントホーフェンに5-1で大勝した。

今大会ではレアル・マドリーのチーム最多となる6ゴールを挙げているキリアン・エンバペが際立った輝きを放っているほか、 ジュード・ベリンガムも力強い復活を遂げており、マドリーはジョゼ・モウリーニョ監督の下でタイトル争いへの意欲を示している 。

レアル・マドリーは25位以下に転落することが数学的に不可能となり、正式に突破が決まった。リーグフェーズを決勝トーナメント進出圏外で終える可能性は消滅し、ラウンド16へのストレートインとなる上位8位以内も目前に迫っている。

ローマとパリ・サンジェルマンの引き分けにより、レアル・マドリーは欧州での戦いを続けることが正式に保証された。一方、勝ち点13のフランスのクラブは新たな勝利を挙げるチャンスを逃し、第5節での突破決定はならなかった。

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パリ・サンジェルマンは12月8日に行われる敵地でのアストン・ヴィラ戦で敗れなければ、他チームの結果を待たずに決勝トーナメント進出が決まる。その後、1月にコモ、ガラタサライとの残り2試合に臨む。

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ローマ戦でつまずいたものの、パリのクラブが突破のチャンスを失う心配はなさそうだ。オプタの予測によると、パリ・サンジェルマンがリーグフェーズを上位8位以内で終え、ラウンド16へストレートインする確率は94.08%に上ると、フランスの『RMC Sport』が伝えている。

首位争いについては、オプタの予測でレアル・マドリーがリーグフェーズ1位通過の最有力候補となっており、その確率は54.93%だ。一方、パリ・サンジェルマンが首位に立つ確率は19.75%、2位で終える確率は24.69%となっている。

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なお、パリ・サンジェルマンはチャンピオンズリーグ直近2大会の覇者だが、いずれの大会でもラウンド16へのストレートインは果たせなかった。