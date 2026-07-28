正式決定：マンチーニがイタリア代表監督に就任

イタリアサッカー連盟は、イタリア代表の新たな首脳陣をめぐる論争に終止符を打った。ロベルト・マンチーニの「アズーリ」指揮官復帰を正式に発表するとともに、クラウディオ・ラニエリを連盟のテクニカルディレクターに任命した。

イタリアサッカー連盟のジョバンニ・マラゴ会長は火曜日、マンチーニを代表監督に任命すると発表した。これにより、ベテラン指揮官は2023年にサウジアラビア代表で新たな挑戦を選んで職を離れて以来、母国代表の指揮官へと復帰することになった。

マラゴ会長は記者会見で次のように語った。「ロベルト・マンチーニがイタリア代表を率いるのに最適な人物だと考えた」

マンチーニは、過去に成功を収めた経験を経て「アズーリ」の指揮官へと戻ってくる。彼は5年間にわたってイタリア代表を率い、決勝でイングランドをPK戦で下してヨーロッパ選手権「ユーロ2020」のタイトル獲得を成し遂げた。

また、イタリア連盟会長はクラウディオ・ラニエリを連盟のテクニカルディレクターに任命することを明言した。これは、ここ数日間に連盟が経験した混乱を受け、運営・技術面の首脳陣により大きな安定と経験をもたらすことを狙った動きである。

これらの変更は、イタリア連盟内で相次いだ一連の展開を経て行われた。まずアンドレア・ピルロの案件が頓挫し、その後、パオロ・マルディーニとレオナルドが就任から短期間で職を離れることを発表していた。

マンチーニの監督ポスト復帰とラニエリの運営組織への加入により、イタリア連盟は「アズーリ」が最近陥っていた混迷状態を終わらせ、代表を再びヨーロッパと世界の表舞台へと押し上げる新たなプロジェクトを築くことを期待している。