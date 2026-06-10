マンチェスター・ユナイテッドは水曜日に公式サイトで声明を発表し、チームを去る選手リストをプレミアリーグに提出したと明かした。

クラブは、ジャドン・サンチョが8500万ユーロ（9998万ドル）で加入してから5年、6月末にフリーエージェントとして退団すると発表した。

サンチョは2021年夏、ラファエル・ヴァランやクリスティアーノ・ロナウドとともにユナイテッドの主要補強とされた。

サンチョは17歳からブンデスリーガのボルシア・ドルトムントでプレーし、2021年に加入した。

しかしユナイテッドでは83試合で12得点6アシストと期待通りの結果を残せなかった。

26歳のサンチョは2023-2024後半戦にドルトムントへレンタル復帰し、チャンピオンズリーグ決勝に出場したが、ドルトムントはレアル・マドリードに敗れた。

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その後チェルシーとアストン・ヴィラにレンタル移籍し、チェルシーではコンフェデレーションズカップ、ヴィラではヨーロッパリーグを制した。

今夏、サンチョはカゼミーロ、テリル・マラシア、ソニー・アル・ジャフリー、ジェームズ・ベイリー、マラシー・シャープとともにマンチェスター・ユナイテッドを退団することが決定した。

サンチョはキャリア再建のため、3度目のドルトムント復帰が濃厚だ。同クラブSDリッケンは以前、サンチョ再獲得の可否を「検討中」と語っていた。

一方、クラブはカメルーン代表GKアンドレ・オナナを選手名簿に残し、「プレミアリーグが公表した残留選手リストに掲載されている全選手は、依然として契約下にある」と述べた。

昨季トルコのトラブゾンスポルにレンタルされていたオナナについては、適切なオファーがあれば検討する方針で、インテル・ミラノなど複数クラブが関心を示している。

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