ベルギー人ウインガー、ジェシー・ベスヨは火曜日、バルセロナへの正式加入に必要なすべての手続きを完了した。カタルーニャのクラブオフィスにてジョアン・ラポルタ会長立ち会いのもと、2031年まで続く契約に署名。バルセロナはベルギーのクラブ・ブルッヘから彼を獲得するために850万ユーロを支払った。

カタルーニャ紙『スポルト』によると、この署名式は、心臓のリズム障害から回復したラポルタが公の場に姿を見せた最初の機会となった。この症状により、彼は直近の数日間で活動を減らすことを余儀なくされ、新シーズンに向けた事前トレーニングキャンプでチームとともにイギリス諸島へ渡航することもできなかった。

イングランドキャンプへの素早い順応

ベスヨは先週金曜日、イングランドで行われたトップチームのトレーニングキャンプに合流。週末をセント・ジョージズ・パークでドイツ人指揮官ハンジ・フリックのもとトレーニングして過ごし、月曜日には新シーズンに向けた事前トレーニングキャンプの終了に伴い、バルセロナの他の選手たちとともにバルセロナへ戻った。

ベスヨのイングランドツアーへの参加は、このクラブが今夏獲得した最も将来有望な選手の一人を間近で見る機会をフリックに与えた。この攻撃的選手は、シーズン開幕前の最後のトレーニングセッションでチームと練習するのに間に合うタイミングで到着した。

良い印象とフリックとの対話

ベスヨはロッカールームへの素早い順応とトレーニングへの熱心な取り組みによって良い印象を残した。彼はメディアに対し、フリックと対話を交わし、ドイツ人指揮官から任されるどんな役割も引き受ける準備ができていると語った。

バルセロナ・アトレティック（リザーブチーム）に正式登録されているものの、クラブの計画は彼をトップチームのトレーニングに定期的に参加させることだ。スポーツ・ディレクターは、彼のスピード、ドリブルの技術、そしてあらゆる攻撃的ポジションでプレーできる能力が、今シーズンを通じてフリックにとって興味深い選択肢となり得ると考えている。

短い休養

これら最後の正式な手続きを終えた後、ベスヨはコーチングスタッフから与えられた休養を楽しむことになる。チームはイングランドからの帰国後に2日間の休養を得る予定で、ベルギー人ウインガーは木曜日に他のチームメイトとともにトレーニングへ戻り、新シーズンに向けた準備を再開する。

ベスヨは来シーズン、リザーブチームでの技術向上の継続を怠ることなく、トップチームの一員として自らを証明することを目指している。これはカタルーニャのクラブのトップ選手たちとともに、彼の才能を磨き上げることを目的とした計画である。