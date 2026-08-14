「サイド・エル・マラはボルシア・ドルトムントの選手ではなく、この夏にそうなることもありません。ここ数日、我々は1. FCケルンの責任者とオープンな話し合いを行ってきましたが、最後のオファーは拒否されました。ボルシア・ドルトムントはこれ以上オファーを提示せず、同選手の移籍をこれ以上追うこともありません」とリッケンは語った。

CEOのカーステン・クラマーはBildに対し、「我々は協議の末、これ以上オファーを出さないことを意識的に決断しました。我々としては非常に価値のあるオファーを提示していました。あらゆるスポーツ面での野心がある中でも、経済的な理性を置き去りにしないことが重要です」と述べた。

ドルトムントとケルンの交渉はここ数週間にわたって長引いていた。報道によれば、BVBはすでに複数回のオファーに失敗しており、ラインラント勢は5000万ユーロの移籍金要求を譲っていないという。

エル・マラは2025年7月になってようやく、2030年6月30日まで契約を延長したばかりで、契約解除条項は含まれていない。ウイングの同選手はケルンでいきなり存在感を示した。ブンデスリーガでのデビューシーズンには、攻撃的な選手として13ゴールと5アシストを記録した。

リッケンが認める：BVB、エル・マラ獲得レースから撤退

「サイドは長期契約を結んでおり、我々にはこの選手を手放す理由がありません」とFCのCEOトーマス・ケスラーは最近語っていた。ただし、「1. FCケルンにとってその規模のもので、話し合いたいと思えるようなものが来れば、我々はそうしますとも言いました」と続けた。

ここ数カ月、エル・マラの将来をめぐるうわさが飛び交っている。報道によれば、力強いシーズンを送りながらも元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによってW杯メンバーに選ばれなかった19歳は、以前にイングランド・プレミアリーグのブレントフォードからのオファーも断っていたという。