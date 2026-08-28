正式決定：アストン・ヴィラがジャクソンと長期契約で獲得

アストン・ヴィラは、チェルシーからセネガル代表FWニコラス・ジャクソンの獲得手続きを正式に完了し、長期契約で攻撃陣を強化した。

先週火曜日、「ジ・アスレティック」紙は、両クラブが6500万ポンドで本移籍について合意に達したことを報じており、アストン・ヴィラはセネガル代表FWの移籍を成立させるため、4750万ポンドを前払いで支払うとされていた。

ジャクソンは「ヴィラ・パーク」で5年契約に署名し、契約には1年間の延長を可能にする条項が含まれている。この将来有望なFWは、今夏の移籍市場でチェルシーからアストン・ヴィラへ加入する2人目の選手となる。すでにアレハンドロ・ガルナチョが条件付きの買い取りオプション付きでレンタル加入しており、一方でモーガン・ロジャースは逆方向へと移り、1億1700万ポンドという記録的な移籍でチェルシーに加入した。

25歳のこの選手は、アストン・ヴィラのフロントにとって長らく待ち望まれた獲得ターゲットであり、スペイン人指揮官ウナイ・エメリのお気に入りの選手の1人として知られ、同監督はチームへの加入に強い意欲を示していた。

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ジャクソンは昨シーズンをドイツのバイエルン・ミュンヘンへのレンタルで過ごし、リーグ戦で8ゴールを記録してチームのブンデスリーガ制覇に貢献した。先の6月には、チェルシーが同選手を再びチームに組み込むことを望んでおり、実際にチェルシーのプレシーズン準備期間に参加していたとの報道があったにもかかわらず、彼は「スタンフォード・ブリッジ」を去ることとなり、リアム・デラップのノッティンガム・フォレスト移籍に続き、この夏チェルシーを去る2人目のFWとなった。

なお、ジャクソンは2023年にスペインのビジャレアルから3200万ポンドでこのロンドン西部のクラブに加入した際、8年契約に署名しており、チェルシーでは各大会通算81試合に出場し、30ゴールを記録した。