正式に、王立軍のスター選手がドーピングで3か月出場停止。

モロッコのロイヤル・アーミーFCは本日金曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）の規律委員会から主力選手1人の3か月出場停止が正式に決定したと発表した。

チームは明日土曜、アフリカチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でナハダ・ベルカンと対戦する。

クラブは公式声明で「アフリカアンチ・ドーピング機関（CAF-ADO）から、アフリカ大会の試合後にゼイン・ディン・ドラック選手の検査結果に異常が認められたと通知を受けた」と発表した。

CAF規律委員会は4月8日、同選手に出場停止3か月（4月9日～）の処分を科した。

クラブは「当該選手は関係機関に全面協力し、責任と透明性の下で基準を遵守した。禁止成分が含まれていることを知らずに製品を摂取したことが原因だ」と説明した。

また「今回の事案は選手キャリアを通じて示してきた規律と献身性を反映するものではない」と強調した。

なお、同選手はこれまでに国内・大陸大会で何度もドーピング検査を受け、違反は一度もなかった。

クラブはドーピング防止規則を厳格に遵守し、誠実さとプロ意識をチームに浸透させるよう努めている。経営陣は内部規定と法令に基づき、必要な措置を講じる。関連記事



：動画：ロイヤル・アーミー、ピラミッズからアフリカチャンピオンズリーグのタイトルを剥奪