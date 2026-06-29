正式に、新たな監督がワールドカップの「犠牲者」リストに加わった。

2026年W杯の不振を受け、チェコ代表の新監督が辞任した。

チェコサッカー協会は、ワールドカップでの不振を受け、ミロスラフ・コペック代表監督が合意の上で退任したと発表した。

チェコ代表はグループステージで韓国、南アフリカ、メキシコと対戦し、1ポイントしか取れずグループリーグ敗退。さらにMFトマーシュ・ソチークがメキシコ戦で膝と足首を捻挫し、松葉杖で帰国した。

コペック監督は昨年12月に就任し、プレーオフでデンマークとアイルランドをPK戦の末破り、チームを本大会へ導いた。

就任からわずか6か月余りで辞任を表明した同監督は、大会中に流布された「半分の真実」とみなす報道を厳しく批判した。

コペック監督は辞任声明で「ワールドカップでの失敗（監督として共同責任を負う）を受け、あらゆる状況を考慮し、デビッド・トロン会長に辞表を提出した」と述べた。

さらに「議論の末、会長は提案を受け入れ、代表での職務は終了した。私を攻撃する『半分の真実』や虚偽に基づく報道も決断の要因だ」と語った。

さらに「このような状況では代表監督としての私の仕事は意味をなさなくなった。トロン会長や執行委員会、スタッフ、選手たちに感謝したい」と語った。

さらに「パベル・ネドヴェド氏の協力にも感謝する。コーチングスタッフ、運営陣、協会職員の献身にも感謝する。何よりも選手たちに感謝する。チェコ代表を率いることは大きな名誉だった」と続けた。

さらに「ワールドカップで得た経験を生かし、代表で描いていたビジョンを実現できなかったのは残念だ。サポーターの皆さんにも感謝している。予選から本大会まで、皆さんの支援は並外れており、決して忘れない」と語った。

最後に彼は「チェコ代表と後任者が今後成功することを願っている。私はチェコサッカーのファンとして、全力で応援し続ける」と結んだ。

コビーク監督の辞任は、韓国代表のホン・ミョンボ監督の退任に続いて早々に発表された。ホン監督は大会序盤、韓国を率いてチェコに2－1で勝利したが、 しかしメキシコと南アフリカにそれぞれ0－1で敗れ、決勝トーナメント進出を逃したことで辞任に追い込まれた。

さらに、チュニジア代表のサブリ・ルムシ監督も1試合のみで解任。同代表はスウェーデンに1－5で敗れていた。