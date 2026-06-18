レアル・マドリードは、夏の補強第3弾として、昨季リヴァプールを退団したフランス代表DFイブラヒマ・クナテと4年契約を結んだと発表した。

クラブは公式声明で、コナテとの契約が2030年6月30日までの4年間であることを発表した。

この補強は、チェルシーのマルク・ククレジャ、マンチェスター・シティのベルナルド・シルバの加入に続くもので、レアル・マドリードはプレミアリーグのスター獲得を継続している。

現在フランス代表として2026年W杯合宿に参加中のコナテは、前所属のリヴァプールとの契約満了によりフリーで加入した。

新監督ジョゼ・モウリーニョの要望で獲得した。モウリーニョは守備陣再構築を目指し、CBコナテに加えSBコクーリア、デンゼル・ドムフリスも補強する見込みだ。

来季はアントニオ・ルディガー、エデル・ミリタオ、デイン・ホイセン、ラウル・アセンシオとスタメンを争う。

27歳のコナテはリヴァプールで5シーズン過ごし、国内4大タイトル（プレミアリーグ2回、FAカップ、リーグカップ、コミュニティ・シールド）を獲得したが、欧州タイトルは手にできなかった。

クロップ、スロット体制下で183試合に出場し、ファン・ダイクと強力な守備ラインを形成した。

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