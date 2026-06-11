正式に…モロッコ、W杯直前に負傷した2選手を交代、メズラウィは残留

国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップに向けて準備を進めるモロッコ代表が、負傷したナイフ・アカードとアブド・サマド・アル・ザルズーリの2選手をメンバーから外し、代わりに別選手2名を招集したと発表した。

アル・ザルズーリは先週日曜日、ノルウェーとの親善試合（1－1の引き分け）で負傷した。

検査の結果、右膝内側側副靭帯損傷で長期離脱が必要と診断された。

アカードはマルセイユでの負傷から回復中で、コンディションが整わず選外となった。

一方、ノルウェー戦で肩を痛めたナシール・ムズラウィは代表に残り、大会出場が可能となった。また、出場が危ぶまれていたアンス・サラフディンもメンバーに残った。

代わりに、FIFAはマルワン・サダンとアミン・アル・サバアイの招集を承認した。

サウジアラビアのアル・ファテフ所属DFマルワン・サダンはアカードに代わり5番、フランスのアンジェ所属FWアミン・アル・サバアイはアル・ザルズーリに代わり17番を着ける。

この変更はFIFA規定に基づくもので、大会初戦前に重傷が証明された場合、メンバーを入れ替えられる。

アカードとザルザウリの離脱はモロッコ代表にとって大きな損失だ。2人は「アトラスのライオンズ」の布陣で重要な役割が期待されていたため、スタッフは代役の融合を急ぎ、過去の大会と同様の競争力を維持する必要がある。

モロッコ代表はブラジル、スコットランド、ハイチと同じグループ3に入り、来週日曜未明にブラジルとの初戦に臨む。