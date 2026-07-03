正式に…マフレズ、ワールドカップでの衝撃的な結果を受け、代表引退を表明

アルジェリア代表の主将リヤド・マフレズは、2026年W杯32強戦でスイスに0-2で敗退した直後、代表引退を発表した。

大会直後に代表引退を決意し、長年の代表キャリアに幕を閉じた。2019年アフリカネイションズカップ優勝など、多くの大会でチームを率いた。

試合後、テレビインタビューで「これが代表での最後の試合だった」と語った。

「12年間全力で戦った。力を出し切った」と語った。

「新世代が最高の力を発揮できるようバトンを渡した。代表で支えてくれたすべての人に感謝している」と語った。

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「アル・ハドール」の主将は、大会敗退を悔やみ、代表としてW杯を続けたいと語った。

「次のラウンドに進むことが目標だった。勝てる試合だったが、ミスが2失点につながった。W杯ではミスの代償はすぐ訪れる」と語った。

それでもリヤドは、今回の出場が完全な失敗ではなかったと強調。長いブランクを経てW杯に戻れたことは前進だと語った。

彼は「グループステージ突破は大きな収穫だが、失点が痛手だった」と結んだ。

マフレズの代表引退で、アルジェリアは現代最高のスターの一人を失う。彼は「緑の軍団」をアフリカネイションズカップ制覇に導いた黄金世代の柱であり、長年にわたり予選や国際大会で大きな貢献をしてきた。