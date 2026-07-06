正式に、ポルトガル人監督がロシェン・リーグのアル・ダルイアを率いる。

アル・ダルイア・クラブは、サウジアラビア・プロリーグ「ロシェン」初シーズンに臨む監督にポルトガル人のブルーノ・ラグ氏を任命したと発表した。

アル・ダルイアはハリード・アル・アトウィ監督の下、クラブ史上初めてロシェン・プロリーグ昇格を果たした。

クラブは、ポルトガル、イングランド、ブラジル、UEFA大会での指導経験を持つラグの知見に期待している。

彼はボール支配を基にした攻撃的スタイルと、育成・戦術的柔軟性を重視することで知られる。指導者キャリアは1997年、ヴィトーリア・セトゥーバルのユースアカデミーから始まった。

2004～2012年の8年間はベンフィカのアカデミーで若手育成を担当し、シェフィールド・ウェンズデイとスウォンジー・シティではカルロス・カルヴァハル監督のアシスタントコーチを務めた。

2018年にはベンフィカに復帰し、リザーブチームを経て半年でトップチームの監督に昇格した。

就任時、チームは首位と7ポイント差だったが、2018-2019シーズンにリーグ制覇を達成した。

2018-2019シーズンのポルトガルリーグ最優秀監督に選ばれ、2019年のポルトガル最優秀監督賞も受賞した。

監督としてプリメイラ・リーガ、リーグカップ、スーパーカップのタイトルを獲得した。

リーグ戦では27試合目で25勝到達というポルトガル最速記録も樹立した。

ジョアン・フェリックス、フロレンティーノ・ルイス、フェロなど多くの若手育成でも貢献し、ベンフィカ下部ではジョアン・カンセロの指導も担当した。

ジョアン・カンセロは、ラグを「父親のような存在」と公言している。

その後ウルヴァーハンプトンのテクニカルディレクターを務め、ブラジル・ボタフォゴでも指揮。2024年にはベンフィカに復帰し、2度目の監督就任となった。