正式に…ベルナルド・シルバとマンチェスター・シティの物語に幕

マンチェスター・シティのアシスタントコーチ、ピープ・リンデルス氏は、MFベルナルド・シルバが、エティハド・スタジアムで9年間を過ごした後、このイングランドのクラブでの最後の日々を迎えていることを明らかにした。

リンダース氏はBBCの取材に対し、「どんな美しい物語にも終わりはある」と語った。

31歳のベルナルド・シルバは、バルセロナやユヴェントス、さらに米国のクラブへの移籍が噂されている。

さらに彼は、「彼のような選手は他に存在しないため、同じような選手で代用することは決してできない」と付け加えた。

さらに、「ベルナルド・シルバは、試合のコントロール、動き、ボールへの対応、リーダーシップ、そして解決策を見出す視点において、唯一無二の選手だ」と続けた。

「1試合でも欠場すれば、彼がどれほど欠けているかが分かるだろう。それが1シーズン続くと想像してみてほしい」と彼は指摘した。

そして、「しかし、私が言ったように、どんな美しい物語にも終わりはある。彼が残りの数ヶ月を楽しみ、彼にふさわしい別れを迎えられることを願っている。彼はそれだけの価値がある」と締めくくった。

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