正式に…バルセロナが新たな契約を締結

バルセロナは「スポティファイ・カンプ・ノウ」のVIP席権利の一部を再売却し、数日以内に約1400万ユーロの資金を確保する。この措置は財政基盤の強化とスタジアム改修プロジェクトの完了を目指すクラブに新たな原動力となる。

スペイン紙『マルカ』によると、 2025年初頭にVIP席の投資権を取得した企業の一つ「ニュー・エラ・ヴィジェネリー」グループは、バルセロナの承認を得て内部監査を完了した後、その権利の一部をシンガポールの企業に再売却した。これによりクラブには約1400万ユーロの収入が見込まれる。

バルセロナは昨年、VIPボックス475室の最長30年利用権をカタールのフォルタ・アドバイザーズ社とニュー・エラ・ヴィジェネリー社に売却し、総額1億ユーロの契約を結んだ。

カタール企業は3,000万ユーロを支払い、「ニュー・エラ・ヴィジェネリー」は残る7,000万ユーロのうち、契約時に2,800万ユーロ、第2回で1,400万ユーロを支払った。契約完了にはまだ2,800万ユーロが残っている。

この資金は、財政改善と収入確保を進めるクラブにとって朗報だ。現在も「スポティファイ・カンプ・ノウ」の改修が続いており、第3スタンドの建設が重点プロジェクトとなっている。

この追加資金は、スタジアム再開発と商業収益拡大に注力するクラブ経営陣にとって、財務安定に向けた重要な後押しとなる。