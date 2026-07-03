正式に…バイエルン・ミュンヘンがドイツ代表のスター選手と2031年までの契約を結んだと発表

バイエルン・ミュンヘンが、アイントラハト・フランクフルトから23歳のドイツ代表ナサニエル・ブラウンを獲得したと正式発表した。契約期間は2031年6月30日まで。

バイエルンCEOのヤン・クリスティアン・ドレーセン氏は「彼は現代サッカーに必要な要素を備えている。スピードと運動量で成長しており、クラブにとって理想的な補強だ」と語った。 「ナサニエル・ブラウンは現代サッカーが求める資質を備えている。スピードとダイナミズムを武器に最近大きく成長し、彼がバイエルンにとって素晴らしい選択肢であると確信している。 我々は共に次のステップへ踏み出したいと考えており、この移籍は、若く有望なドイツ人選手を早期に獲得したいというクラブの姿勢を示すものです。これは常に我々のDNAであり、今後もそうあり続けます」。

スポーツディレクターのマックス・エーベルも「ナサニエル・ブラウンのような選手を迎えられて嬉しい。彼は急成長中でありながら、まだ大きなポテンシャルを秘めた将来性豊かな選手だ。 彼はワールドカップでも存在感を示し、我々が注目してきた理由を証明した。守備と中盤の両方で戦術の選択肢を広げてくれるだろう」。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントも次のように語った。 「ナサニエル・ブラウンは複数のポジションをこなせ、サイドでのスピードが武器です。23歳ながらすでに高いレベルに達しており、今後もさらに伸びると期待しています。バイエルン・ミュンヘンでさらに成長する彼に大きな期待を寄せています」。

ナサニエル・ブラウンは「バイエルン・ミュンヘンは世界最高のクラブの一つだ。このクラブでプレーできることを誇りに思う。バイエルン州出身の私にとって、この移籍は特に特別な意味を持つ」と語った。

さらに彼は「常に最高レベルでタイトルを勝ち取ることを夢見てきた。高い目標を掲げ、毎日力を出し切りたい。クラブ幹部との話し合いでは、すぐに良い印象を受けた。特にヴィンセント・コンパニが私の可能性を説明し、完全に納得した」と語った。