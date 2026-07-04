正式に…サウジアラビアのアル・アハリがサポーターの意向に反し、マハレズの退団を発表

サウジアラビアのアル・アハリは、アルジェリア代表リヤド・マフレズの退団を正式発表し、3年間の在籍に幕を閉じた。ファンは残留を強く望んでいた。

クラブの決定は、ファンが望んだ1年延長とはならなかった。

ここ数日は去就が注目されていた。契約解除条項が発動され退団が噂される一方、本人は残留を希望しクラブ上層部と交渉していた。

しかし、クラブは再建を優先し、新シーズンに向けて戦力刷新の一環として彼の退団を発表した。

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在籍中、マフレズはクラブの近代史で最も重要な選手の一人となった。AFCチャンピオンズリーグ2連覇やサウジアラビア・スーパーカップ制覇に貢献し、多くの試合で得点を挙げてチームを牽引した。

今夏のアハリは大きな改革を進めており、コートジボワールのフランク・ケシエの退団も発表された。ブラジル人のロジェ・イバニェスら他の外国人選手についても退団の噂が絶えない。

マハレズの穴を埋めるため、クラブは数日以内に新外国人ウイングの獲得に着手するとみられる。 サポーターの記憶に長く残る功績を残して去る。去就の決断がサポーターの意向に反するものであったとしても。