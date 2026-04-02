正式に…イタリアサッカー連盟会長が緊急会議で辞任

イタリアサッカー連盟のガブリエル・グラヴェーナ会長は、ワールドカップ出場権獲得に失敗したことを受け、本日木曜日に緊急会議を開き、その席で辞任を表明した。

イタリア代表は先週火曜日、ワールドカップ予選プレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナのアウェイでPK戦の末に敗れ、3大会連続でのワールドカップ出場を逃した。

この失敗を受け、イタリアサッカー連盟とアズーリ（イタリア代表）は抜本的な改革に踏み切る準備を進めており、ウェブサイト「フットボール・イタリア」によると、その第一歩としてグラヴェーナ会長が辞任した。

また、ジェナロ・ガットゥーゾ監督の退任も予想されており、2023年夏からアズーリの指導陣の一員だった代表チームマネージャーのジャンルイジ・ブッフォンも同様に退任する見込みだ。

会議には、セリエAのエジオ・シモネッリ会長、セリエBのパオロ・ペディン会長、セリエCのマッテオ・マラーニ会長、アマチュア連盟のジャンカルロ・アッベッティ会長、選手協会のウンベルト・カルカニオ会長、そして監督協会のレンツォ・オリヴェーリ会長が出席した。

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グラヴェーナは2018年10月からイタリアサッカー連盟のトップを務めており、在任中にイタリア代表はUEFA欧州選手権2020で優勝を果たしたが、2022年および2026年のワールドカップ予選では敗退した。

また、グラヴィーナ就任前の2018年ワールドカップでも、イタリア代表は予選敗退を喫している。

グラヴィーナは、2023年と2025年にそれぞれルチアーノ・スパレッティとジェンナーロ・ガットゥーゾを代表監督に任命した責任者であった。

アンドレア・アブディスポーツ大臣は先週水曜日、「イタリアサッカーには再建が必要であることは明らかであり、そのプロセスはイタリアサッカー連盟の指導部の刷新から始めなければならない」と述べた。