正式に…アル・ヒラルが、カリム・ベンゼマの「アル・フール」戦への出場について発表

アル・ヒラルは、サウジアラビア・ロシェンリーグの次節、アル・フールード戦へのフランス人FWカリム・ベンゼマの出場について、その見解を発表した。

アル・ヒラルは明日水曜日、キングダム・アリーナにてアル・フールードを迎え、ロシェン・リーグ第29節の前倒し試合を行う。

アル・ヒラルは、X（旧Twitter）の公式アカウントを通じて声明を発表し、アル・ハルード戦を24時間後に控えた本日火曜日、ベンゼマがチームの合同トレーニングに参加したことを明らかにした。

これにより、フランス人FWベンゼマは、ここ数週間の怪我から回復し、アル・フールード戦への出場準備が整ったことになる。

関連記事：インザーギ監督、ジェッダ・ユナイテッドとの「暗い記憶」を振り返り…ベンゼマの状況について語る

関連記事：アル・ワリード・ビン・タラールの支援で…アル・ヒラルがアル・ナスルを追随し、サウジリーグ制覇へ

ベンゼマは、先週土曜日にキングダム・アリーナで行われたロシェン・リーグ第27節のアル・タワーン戦（2-2の引き分け）を、足の指の怪我のため欠場していた。

アル・イッティハドとの契約を解除した後、昨冬の移籍期間中にアル・ヒラルに加入して以来、ベンゼマは6試合に出場し、そのうち5ゴールを決め、さらに2アシストを記録している。

一方、このフランス人FWは怪我のため、ロシェン・リーグ第10節と第27節のタアウーン戦、および第24節のシャバブ戦を含む計3試合を欠場している。