ACミランは、ポルトガル人のルーベン・アモリム氏を新テクニカルディレクターに任命したと発表した。これは、UEFAチャンピオンズリーグ出場権を逃しシーズン後に解任されたマッシミリアーノ・アッレグリ氏の後任となる。

選手時代はベリンヘンシスやベンフィカ、ポルトガル代表でプレーし、2018年に指導者転身。

カサ・ピア、スポルティング・ブラガでの指導経験後、2020年3月にスポルティング・リスボンを率い、力強いサッカーと戦術革新、選手育成で成功を収めた。 この期間、ポルトガルリーグ2回、リーグカップ2回、ポルトガル・スーパーカップ1回のタイトルを獲得。その後マンチェスター・ユナイテッドの監督を務め、今回ミランへ移籍した。

アモリムは「ミランを率いることは長年の夢だった」と語った。 このクラブの歴史と伝統、世界中の熱狂的なサポーターの重みを十分に理解している。誇りと情熱を持って挑戦し、このユニフォームの価値を体現したい。早く仕事を始め、ACミランを駆り立てる情熱を体感するのが待ちきれない」

一方、クラブを所有するレッドバード・キャピタル・パートナーズのジェリー・カルディナーリ最高経営責任者は「長年にわたりルーベンに注目してきた。スポルティングでの彼は極めて印象的で、我々が求めるサッカーを体現している」と語った。 彼はヨーロッパの新世代監督の中でも最も準備が整った革新的な指導者の一人です。若く野心的で、ボール支配を基盤に洗練されたプレスと明確な戦術を持つ現代的なサッカーを志向しています。

カルディナーリ氏はさらに「ロベン監督はハイプレスと素早い攻守の切り替えで得点を生む攻撃的サッカーを信条とする。その哲学は我々のビジョンと完全に一致し、リーダーシップと選手育成の実績も突出している」と語った。 我々はルーベンの能力を確信しており、彼をクラブに迎え入れることを大変楽しみにしている」と語った。