アル・ヒラルは、サウジ・ロシェン・リーグのアル・タアウン戦を控え、負傷から復帰した2人の選手を迎え入れたほか、フランス人選手シモン・ブバリの離脱期間についても明らかにした。

アル・ヒラルは、今週土曜日にキングダム・アリーナでアル・タアウンを迎え、ロシェン・リーグ第27節の試合を行う。

試合の72時間前、アル・ヒラルは、ハッサン・タンバクティとムタイブ・アル・ハルビが水曜日のチーム合同トレーニングの前半に参加し、リハビリプログラムを完了したと発表した。

このサウジアラビア人選手2名は、3月のサウジアラビア代表合宿中に負傷し、エジプトおよびセルビアとの親善試合を欠場していたが、アル・タアウン戦での出場が目前に迫っている。

3人目のサウジアラビア人選手であるスルタン・マンダシュについては、エジプトとの親善試合に出場した後、サウジアラビア代表での活動中に足首を負傷したため、水曜日にクラブの診療所を訪れた。

一方、フランス人選手のシモン・ブアブリについては、フランスU-21代表での活動中にハムストリングを負傷したため、1日から10日間の治療およびリハビリプログラムが必要であることが検査で判明した。

これにより、このフランス人スター選手は、4月4日（第27節）のアル・タアウン戦および4月8日（第29節）のアル・クルード戦という、サウジ・ロシェンリーグにおけるアル・ヒラルの次戦2試合を欠場することが確定した。

ブバリは先週木曜日に行われたフランス対ルクセンブルクのU-21代表戦（試合開始32分）で負傷し、この試合は若き「レ・ブルー」が5-1で勝利した。その後、彼は必要な治療を受けるため、サウジアラビアの首都リヤドに戻った。

アル・ヒラルは現在、サウジ・プロリーグの順位表で64ポイントを獲得し、首位アル・ナスルに3ポイント差の2位につけている。