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2023年春、ユリアン・ナーゲルスマンは突然、バイエルン・ミュンヘンを去ることになった。元ドイツ代表監督に対する当時の対応に、長年行動を共にした人物は今も不満を抱いている。

2021年から2023年までドイツ最多優勝クラブのチーム心理士を務めたマクシミリアン・ペルカ博士は、キッカーのインタビューで、当時のバイエルン首脳陣の対応を批判した。

ナーゲルスマンがバイエルンから職務を解かれたのは2023年3月、スキー休暇中のことだった。クラブの重鎮ウリ・ヘーネスは後にインタビューで、代表戦による中断期間中に取った急な短期休暇も、最終的な決断の決め手になったと説明した。その休暇はクラブが許可していたものだった。

ペルカは「当時、クラブがどのような状況にあったのか、改めて説明する必要があるかもしれません。チームはDFBポカールで準々決勝に進み、チャンピオンズリーグではメッシ、ネイマール、エムバペを擁するPSGを破ったばかりでした。しかしリーグ戦では、バイエルンはドルトムントに次ぐ2位でした。そこで期待によるプレッシャーの話になります。誰もが常に、もっと、もっと、もっとと求めるのです」と語った。

Getty Images

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なぜユリアン・ナーゲルスマンはバイエルンを解任されたのか？

ナーゲルスマンはブンデスリーガでバイエル・レバークーゼンに1-2で敗れた後の月曜日、いつも通りゼーベナー通りのオフィスへ行き、必要な仕事を済ませたという。その後、選手の大半が代表戦による中断期間に入ると、ナーゲルスマンも休みを取った。

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ペルカは「彼は大人です。私が何かを勧める必要はありません。ただ、代表戦による中断は、監督にとって日々の忙しさから少し離れる機会です。ですから、彼が危機に適切に対処しなかったかのように決めつけるのは正しくありませんでした」と述べた。

当時の競技面での状況が厳しかったのは確かだが、ナーゲルスマンは決して非難されるようなことをしていないという。ペルカは「頭をすっきりさせるために、あの慌ただしさから3、4日離れること。代表選手たちがいずれにせよ全員チームを離れていた間には、まさにそれが正しいことでした」と説明した。

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ペルカの見立てでは、バイエルンの指揮官はその後の数週間に備えようとしていた。「もちろん、難しい時期にも仕事を続ける姿を誰もが見たいでしょう。しかし、結局それに意味はあるのでしょうか。それとも、エネルギーを蓄えて、その後の数週間、数カ月に再び全力で臨めるようにするほうが意味があるのでしょうか。ちなみに、その旅行は私の知る限り、事前に話がついていました」

ミュンヘンで解任された後、ナーゲルスマンは2023年9月にドイツサッカー連盟（DFB）の代表監督に就任した。同職には3年近くとどまったが、2026年ワールドカップでの期待外れの成績により任期は早期に終わり、ユルゲン・クロップが後任となった。それ以来、ナーゲルスマンはクラブに所属していない。