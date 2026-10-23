ゴー・アヘッド・イーグルスは金曜夜、テルスターに3-2で勝利した。2ゴールを挙げたセーレン・テングステットが主役となり、新シーズンのホーム開幕から5試合連続で得点したクラブ史上初の選手にもなった。デーフェンテルのチームは、PECズヴォレに1-4で敗れた痛手を払拭した。

荒天のデーフェンテルで、ゴー・アヘッドは開始わずか7分で先制した。オスカル・シヴェルトセンがペナルティーエリア際のテングステットにつなぐと、デンマーク人MFは冷静にニアサイドへ流し込んだ。今季リーグ戦7点目だった。

この先制点で、テングステットはクラブの特別な記録を打ち立てた。ゴー・アヘッドの選手がシーズン最初のホーム5試合すべてで得点したのは初めて。26歳の攻撃的MFは、それまでにヴィレムII、ADOデン・ハーグ、フローニンゲン、スパルタ・ロッテルダムを相手にゴールを決めていた。

その後もテングステットは2点目に迫ったが、遠めからのシュートはテルスターのGKロナルド・クーマン・ジュニアに阻まれた。それでも33分、マティス・スライが長いクロスをゴール方向へ頭で折り返すと、好位置にいたテングステットが至近距離から押し込み、2-0とした。

リーグ戦8点目を挙げたテングステットは、エールディヴィジ得点ランキングの首位をさらに固めた。過去30年間、ゴー・アヘッドの選手で開幕10節までに少なくとも7得点を挙げたのは、オリヴァー・エドヴァルセンだけだった。テルスターも前半、一方的に押し込まれたわけではなかったが、ホームチームのほうがチャンスをはるかに効率よく生かした。

後半開始直後、テルスターが試合を動かした。48分、GKハウグがブラウワーのシュートを防いだものの、こぼれ球にタイロン・オウスが素早く反応して2-1。これによりオウスは、1977年のコー・スタウト以来、リーグ戦3試合連続で得点した初のテルスター選手となった。

しかし、この1点差に迫るゴールからテルスターの攻勢が長く続くことはなかった。ゴー・アヘッドでは途中出場のティボ・バーテンがゴールのわずか横に外れるシュートを放ち、その後にはテングステットに3点目のチャンスをつくった。しかし、クーマンが見事な飛び出しでデンマーク人MFのハットトリックを阻んだ。

67分には途中出場のエフェルト・リンホルストがCKからヘディングで決め、3-1とした。リンホルストにとっては、アヤックス戦で得点した2025年8月17日以来のゴールだった。アディショナルタイムには、パトリック・ブラウワーのFKからセム・ファルクが押し込んでテルスターが3-2とし、試合は再び緊迫した。それでもテルスターは残り2分で同点ゴールを奪えなかった。

ゴー・アヘッドはフリエンデンロテライ・エールディヴィジの8位に浮上。一方、テルスターは得失点差により17位へ後退した。