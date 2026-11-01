エンバペ、また一つスペインの対戦相手から得点
元パリ・サンジェルマンFWは、明確な目標を胸にエル・サルディネロに乗り込んだ。ラ・リーガで対戦したすべてのチームから得点するという記録を守るためだ。今回のゴールで、エンバペはスペイン1部で対戦した全チームから得点する記録を維持した。これまでにはマラガとエルチェからもゴールを挙げ、記録を積み重ねていた。
決定的な場面は11分に訪れた。エンバペが自らPKを獲得し、キッカーとして正確に決めた。その後、レアル・マドリーはジュード・ベリンガムとヤン・ディオマンデも得点を挙げて試合を決定づけ、ラシン・サンタンデールに3-0で快勝した。
首都で残す圧倒的な数字
レアル・マドリー加入後のエンバペの数字は驚異的だ。リーグ戦わずか76試合で68ゴールを記録し、世界のサッカー界を代表する得点者としての地位を確固たるものにしている。
27歳のフランス人FWは今季、全公式戦で15ゴールを記録。そのうち12ゴールをリーグ戦で挙げており、ピチーチ賞と欧州ゴールデンシューの両タイトルを争う中で勢いは止まらない。
クリスマス前にさらなる記録を狙う
ラシン・サンタンデール戦を終え、フランス代表FWはすでに次の挑戦を見据えている。レアル・マドリーはウィンターブレイク前の12月20日にデポルティーボ・ラ・コルーニャと対戦する予定で、エンバペにとってはこの歴史的な記録をさらに伸ばす機会となる。
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今季のラ・リーガで、エンバペはゴールを重ねて大きな存在感を示している。11試合のうち無得点に終わったのは、エスパニョール、レアル・ベティス、アトレティコ・マドリー、ビジャレアルとの4試合だけだ。
首位への圧力を維持し、次戦へ
レアル・マドリーにとって、今日の勝利はリーグ首位バルセロナにプレッシャーをかけ続ける上で重要だった。現在は勝ち点27でラ・リーガ3位につけ、2位アトレティコ・マドリーとの差は1ポイント、首位バルセロナとの差は3ポイントだ。
レアル・マドリーは次に、水曜日のチャンピオンズリーグ、AEKアテネ戦に臨む。その後、土曜日にはバレンシアとのアウェー戦を迎える。これが次の代表ウィーク前最後の試合となる。