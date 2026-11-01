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キリアン・エンバペは、ラ・リーガで対戦したすべての相手から得点を挙げるという驚異的な記録を維持している。日曜午後にラシン・サンタンデールとのアウェー戦に臨んだレアル・マドリーでも、フランスのスーパースターが再び主役となった。

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エンバペ、また一つスペインの対戦相手から得点

元パリ・サンジェルマンFWは、明確な目標を胸にエル・サルディネロに乗り込んだ。ラ・リーガで対戦したすべてのチームから得点するという記録を守るためだ。今回のゴールで、エンバペはスペイン1部で対戦した全チームから得点する記録を維持した。これまでにはマラガとエルチェからもゴールを挙げ、記録を積み重ねていた。

決定的な場面は11分に訪れた。エンバペが自らPKを獲得し、キッカーとして正確に決めた。その後、レアル・マドリーはジュード・ベリンガムとヤン・ディオマンデも得点を挙げて試合を決定づけ、ラシン・サンタンデールに3-0で快勝した。

首都で残す圧倒的な数字

レアル・マドリー加入後のエンバペの数字は驚異的だ。リーグ戦わずか76試合で68ゴールを記録し、世界のサッカー界を代表する得点者としての地位を確固たるものにしている。

27歳のフランス人FWは今季、全公式戦で15ゴールを記録。そのうち12ゴールをリーグ戦で挙げており、ピチーチ賞と欧州ゴールデンシューの両タイトルを争う中で勢いは止まらない。

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クリスマス前にさらなる記録を狙う

ラシン・サンタンデール戦を終え、フランス代表FWはすでに次の挑戦を見据えている。レアル・マドリーはウィンターブレイク前の12月20日にデポルティーボ・ラ・コルーニャと対戦する予定で、エンバペにとってはこの歴史的な記録をさらに伸ばす機会となる。

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今季のラ・リーガで、エンバペはゴールを重ねて大きな存在感を示している。11試合のうち無得点に終わったのは、エスパニョール、レアル・ベティス、アトレティコ・マドリー、ビジャレアルとの4試合だけだ。

首位への圧力を維持し、次戦へ

レアル・マドリーにとって、今日の勝利はリーグ首位バルセロナにプレッシャーをかけ続ける上で重要だった。現在は勝ち点27でラ・リーガ3位につけ、2位アトレティコ・マドリーとの差は1ポイント、首位バルセロナとの差は3ポイントだ。

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レアル・マドリーは次に、水曜日のチャンピオンズリーグ、AEKアテネ戦に臨む。その後、土曜日にはバレンシアとのアウェー戦を迎える。これが次の代表ウィーク前最後の試合となる。