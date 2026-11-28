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パリ・サンジェルマンがリーグ・アンで力強い戦いぶりを続けている。土曜日の夜、本拠地パルク・デ・プランスで行われた第12節でロリアンを2-0で下し、9連勝を飾った。

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パリの巨人の2得点は、32分にセニー・マユル、67分にウスマン・デンベレが挙げたものだ。

PSGは勝ち点を29に伸ばして首位に立ち、2位のパリFCとの差を6ポイントに広げた。一方、ロリアンは勝ち点16のまま11位にとどまっている。

フランス紙『ル・パリジャン』が試合の主なハイライトを伝えている。パリ・サンジェルマンは立ち上がりから主導権と攻撃のリズムを握り、ロリアンを自陣に押し込んだ。

PSGは最初のCKを獲得し、デンベレがキッカーを務めたが、ボールはニアポストの守備者を越えられずにドロのもとへ。ドロはペナルティエリア手前からシュートを放ったが、枠の上へ外れた。

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12分にはデンベレのシュートがクロスバーを叩き、PSGは早々の先制を逃した。その後もGKイヴォン・ムヴォゴが守るゴールへ、パリの攻撃は続いた。

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32分、マユルがホームチームの明らかな優位をゴールに結びつける。ペナルティエリア手前から左足で見事なシュートを放ち、ゴール上隅に突き刺してパリ・サンジェルマンに先制点をもたらした。

前半終了前の41分には、ゴッツのクロスに合わせたマユルが追加点に迫ったが、右ポストに阻まれた。

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ロリアンの選手たちは、自陣から正確にボールを運び出すことに大いに苦しんだ。PSGの選手たちはボールを失うとすぐに激しく素早いプレッシャーをかけ、アウェーチームは10秒以上ボールを保持する術を見いだせなかった。

後半もパリ・サンジェルマンは攻撃の圧力を緩めず、デンベレが決定機を何度も逃した。

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55分、アクラフ・ハキミがゴッツの背後から駆け上がり、ウォーレン・ザイール＝エメリが十分な時間を得てペナルティエリア内のデンベレへパスを送ったが、パリのFWのシュートは大きくクロスバーの上へ外れた。

61分にはザイール＝エメリがゴールに迫ったが、シュートはポストの脇を抜けた。

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安堵の瞬間が訪れたのは67分だった。デンベレがペナルティエリア手前から見事な曲線を描くシュートで2点目を奪い、チームの優位を確かなものにして事実上試合を決めた。

PSGが主導権を握っていたものの、終盤にはホームチームに混乱も見られた。84分にはンジャントゥのファウルでロリアンにPKが与えられたが、その1分後、イブラヒム・バルデのシュートは枠を外れた。

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87分にはシラがロシア人GKマトヴェイ・サフォノフと1対1を迎え、試合を再び白熱させかけたが、シュートはクロスバーに当たった。その後、パリの守護神は終盤にさらに2本のシュートを防ぐ活躍を見せた。