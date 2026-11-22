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奇妙な巡り合わせだ。ヴェネツィアに4-0で勝利した後の記者会見で、ルチアーノ・スパレッティ監督がメディアを通じてフィジカルに強いセンターフォワードの補強を求める一方、トルコでは元ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチが全盛期の姿を取り戻している。トスカーナ出身のスパレッティ監督がクラブ首脳陣に残留を求めた選手だ。かつてユヴェントスと当時のアリヴァベーネに獲得を決断させた姿を、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるベシクタシュで取り戻した。

またも2得点、11月は記録的な活躍：今日行われたコンヤスポルとのアウェー戦でも、ベシクタシュの4-2の勝利に貢献した。セルビア人ストライカーは、まず右足のダイレクトボレーで先制点を挙げ、続いてエンディディのパスに反応して裏へ抜け出し、再び右足で相手GKを破った。



ヴラホヴィッチにとっては、中断前のゲンチレルビルリイ戦に続く2試合連続の2得点。11月はここまで3節で5得点という、記録的な3試合となった。直近30日間では5得点1アシストを記録している。

トルコで得点王に：イタリアーノ監督の下でヴラホヴィッチが好調なのは、イスタンブールのベシクタシュで過ごす今季全体の数字を見ても明らかだ。スュペル・リグでは10試合で11得点1アシストを記録。10得点のギフト・オルバンや、ここまで9得点のサラー、負傷離脱中のオシムヘンを上回り、現時点でリーグ得点王に立っている。

次は欧州での転機 ：セルビア人FWの今季に改善の余地があるとすれば、少なくとも現時点ではリーグ戦ほどの結果を残せていない欧州での成績だ。ベシクタシュはヨーロッパリーグでここまで2勝1分け1敗。ヴラホヴィッチの先発は1試合のみで、胃腸炎により4試合のうち1試合を欠場したとはいえ、欧州での得点はまだゼロだ。ジャルギリス・カウナスとの予選を含めても変わらない。

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ベシクタシュ、ガラタサライとトラブゾンスポルを追う：ヴラホヴィッチの活躍もあり、ベシクタシュは不調期を脱して再び勢いに乗り、トラブゾンスポル、そして何よりガラタサライを追いかけている。両チームは順位表でベシクタシュを上回り、首位に立つオシムヘンらとの差は勝ち点6。次節にはダービーとなる直接対決が控えており、11月30日にベシクタシュの本拠地トゥプラシュ・スタジアムで行われる。