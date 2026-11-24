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セネガル代表キャプテンのサディオ・マネが、同国のアフリカ・ネーションズカップ2025優勝を認めたスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定を喜んだ。セネガルのファンに感謝のメッセージを送るとともに、モロッコとモロッコ代表の選手たちへの敬意も示した。

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スポーツ仲裁裁判所（CAS）は火曜日、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定に対するセネガルサッカー連盟の不服申し立てを認めた。CASは、セネガルがアフリカ・ネーションズカップ2025決勝を棄権により敗戦としたとする決定を取り消し、規律委員会の決定を復活させ、セネガルの1-0勝利という試合結果を確定させた。

裁定が下されると、マネはすぐに喜びを表した。まず、長期にわたる論争と法的手続きの間も支え続けてくれた、国内外のセネガルのファンに感謝の言葉を送った。

マネは『インスタグラム』へのメッセージで「皆さんは最初の試合からこの裁定が出るまで、僕たちを支えてくれた。皆さんの信頼が、最も苦しい時に僕たちに力を与えてくれた」と綴った。

セネガルのスターはまた、同国史上2度目のアフリカ王者の星をもたらすために代表チームメイトが注いだ努力と犠牲を称えた。さらに、コーチングスタッフや、大会を通じてチームの歩みに貢献したすべての人々にも敬意を表した。

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モロッコへのメッセージ

CASの裁定を喜ぶ一方で、マネはモロッコとモロッコ代表の選手たちに向けて、緊張を和らげ敬意を示すメッセージを送ることを選んだ。両者の関係は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝と、その後のスポーツ機関での手続きを経て緊張状態にあった。

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マネは「セネガルとモロッコは兄弟のような国民だ。サッカーがこれからも僕たちを近づけてくれることを願っている」と語った。

また、モロッコ代表の大会での戦いぶりを称え、同代表と選手たちの今後の成功を祈った。

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メッセージの最後に、セネガルのキャプテンは優勝の喜びを国民全員と分かち合いたいとし、「すべてのセネガル人におめでとう。この勝利は皆さんの勝利でもある」と締めくくった。

CAS裁定を喜ぶセネガルのスター選手たち

CASの裁定を祝ったのはマネだけではない。裁定発表から数分後には、セネガル代表の複数の選手がSNSのアカウントで喜びを表した。

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中でも目立ったのはカリドゥ・クリバリだ。セネガルサッカー連盟のアカウントから「僕たちは今もアフリカ王者だ」という明確なメッセージが入った画像をシェアした。

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この画像には、モロッコでの代表チームの優勝セレブレーションの場面と、セネガルの2度のアフリカ制覇を象徴する2つの星が描かれていた。クリバリはさらに「Welcome back home」と書き込み、ハートと星を添えた。

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一方、パペ・サールは皮肉を込めた反応を選んだ。アフリカ・ネーションズカップのトロフィーと一緒に写った自身の写真を投稿し、「So ⭐⭐⭐ now or not」と書き込んで、3つ目の星がカウントされる可能性をほのめかし、いくつもの絵文字を添えた。

Instagram

ハビブ・ディアラはメダルとアフリカ王者のトロフィーを手にした祝福の写真を投稿した。エル・ハッジ・マリック・ディウフは祖国の色で祝い、2つの星とともにセネガル国旗を掲げた画像を、いくつかの絵文字を添えて投稿した。

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こうしてCASの裁定により、アフリカ・ネーションズカップ2025のタイトルはセネガルの手に戻った。大会をめぐる最も物議を醸した案件の一つが決着を迎えるなか、マネは勝利を祝うとともに、モロッコ側へ和解のメッセージを送ることを選んだ。