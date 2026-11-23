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バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラをめぐる問題について、月曜日にある報道が驚きの新情報を明らかにした。

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ジャマル・ムシアラは数カ月前から神経系の症状に苦しんでおり、大きな負担を強いられている。この問題は本人だけでなくバイエルン・ミュンヘンにも影響を及ぼしている。クラブは最近、パフォーマンスが振るわないことを理由に同選手の減俸を提案したとして厳しい批判を浴びており、この件はドイツ国内で大きな議論を呼んでいる。

『ビルト』紙が報じたところによると、ムシアラは先週月曜日に症状が再発しており、近いうちに回復する見込みは低いとみられている。

この事態を受け、バイエルンではこのアタッカーの状態とクラブでの将来について深刻な懸念が広がっている。いずれにせよ、新たな情報は連日のように明らかになっている。

その一つが、1年半前の契約延長交渉の際に、ムシアラと代理人が健康に関する詳細を隠していた可能性があるというものだ。ただし、これはまだ立証されていない。

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そして月曜日、放送局のSport1は、本当の問題はバイエルン・ミュンヘンとムシアラの代理人たちとの間の緊張関係にあると報じた。同局によると、ここ数日、クラブと選手の代理人の間では、公の目の届かないところでさまざまなレベルの集中的なやり取りが行われていたという。

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とはいえ、それは当事者間の関係が良好であることを意味するわけではない。

バイエルン・ミュンヘンへの明確な批判

国際プロサッカー選手会(FIFPRO)は土曜日、ジャマル・ムシアラの契約をめぐってバイエルン・ミュンヘンの幹部が繰り返し公の場で発言していることを批判した。

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FIFPROは声明で次のように述べている。「バイエルン・ミュンヘンの名誉会長、CEO、そして前CEOが相次いでムシアラの契約に疑問を呈した。同選手会によれば、これはあらゆる交渉に先立ってムシアラと代理人に圧力をかけるための組織的な戦略だ。バイエルン・ミュンヘンほどの規模のクラブであれば、より賢明な対応を示すべきだ。バイエルン・ミュンヘンにはムシアラを守る義務がある」。なお、オリーズもこの批判に同調しているようだ。

同選手会は、一連の発言は今後予想される交渉を前に選手とその代理人に圧力をかけるための組織的な戦略だとの見方を示し、クラブに対して契約上の義務を尊重し、選手の健康状態や将来を公の議論の対象にしないよう求めた。

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さらに、バイエルンには所属選手をケアする責任があると指摘したうえで、将来をめぐる不透明な状況は、特にケガからの回復期間中において、プロ選手のメンタルヘルスに悪影響を及ぼしかねないと警告した。

また、ムシアラの将来や健康状態を公の議論の的にすることは、本人にかかる重圧をさらに強めるものだとした。

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FIFPROは、契約に関する懸念があるのであれば、メディアでの発言ではなく、選手本人やその代理人と非公開で話し合うべきだと強調した。

同選手会は契約は尊重されなければならないと強調し、選手がケガをしたり調子を落としたりしても、クラブが事前に合意した条件を見直す権利が生じるわけではないと説明した。同様に、選手が際立ったパフォーマンスを続けたとしても、自動的に昇給を要求する権利が与えられるわけではないとしている。

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そのうえで、国際サッカー連盟(FIFA)のレベルにおいて、クラブ、リーグ、選手会が契約の安定性をサッカーの基本原則の一つとすることで合意しており、この原則はクラブと選手の双方を守るものだと指摘した。

FIFPROは声明の最後に、ムシアラをはじめ、契約上の義務を尊重するすべての選手を支持すると表明し、クラブにも同様の姿勢で臨むよう求めた。