欧州7チーム、アラブ1チームを含むベスト16進出19チームをFIFAが発表

2026年W杯2次ラウンド（32強）に出場権を得た19チーム中、欧州7チーム、アラブはモロッコのみ。

グループステージ第3節2日目が終了し、コートジボワール、エクアドル、オランダ、日本、スウェーデン、オーストラリアの6チームが追加で突破した。

国際サッカー連盟（FIFA）が公式サイトで発表した進出国は以下の通り。

グループA：メキシコ、南アフリカ。

グループB：スイス、カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ。

グループ3：ブラジル、モロッコ。

第4グループ：アメリカ合衆国、オーストラリア。

第5グループ：ドイツ、コートジボワール、エクアドル。

第6グループ：オランダ、日本、スウェーデン。

第9グループ：フランス、ノルウェー。

10組：アルゼンチン。

11グループ：コロンビア。

残る13枠のベスト32進出権は、今後2日間で決定する。

グループ首位または2位で16チームがすでに本戦進出を決め、3位でも通過したボスニア・ヘルツェゴビナ、エクアドル、スウェーデンの3チームを加えた計19チームが決定。残る5枠を争う。

一方、チェコ、カタール、ハイチ、トルコ、キュラソー、チュニジア、ヨルダン、パナマの8チームは敗退した。

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