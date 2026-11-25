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マンチェスター・ユナイテッドは、欧州5大リーグで最悪の守備を立て直そうとするマウリシオ・ポチェッティーノの下、ブレントフォードのDFネイサン・コリンズを獲得候補に加えた。補強予算は5000万ポンドと報じられ、主要ターゲットの獲得も難しくなるなか、日曜日にアンフィールドで大敗したマンチェスター・ユナイテッドは厳しい移籍市場を迎える。

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マンU、ブレントフォードのCBコリンズを獲得候補に

マンチェスター・ユナイテッドは移籍市場の開幕を前に、ブレントフォードのCBネイサン・コリンズを守備陣の補強候補に加えた。talkSPORTによると、クラブはプレミアリーグで経験豊富な同選手を、歴代の監督を悩ませてきた最終ラインの問題を解決し得る存在と見ている。

補強の必要性は、日曜日に アンフィールドで喫した大敗 を受けて一段と高まった。マンチェスター・ユナイテッドはこの試合で4失点。この結果、 ポチェッティーノ は欧州5大リーグで最悪の守備を立て直す課題に直面している。

バッシー獲得が難航し、守備の補強候補に変化

コリンズへの関心が伝えられる一方、マンチェスター・ユナイテッドにとってほかの守備陣の候補を獲得することは、ますます難しくなっているようだ。 フラムのカルヴィン・バッシー は先週、最終ラインの複数のポジションに対応できる補強候補として浮上した。しかし現在は、ロンドンのクラブとの契約延長に近づいていると報じられている。

この見通しを受け、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで経験を積んだCBを求め、ほかの候補に目を向けざるを得なくなった。25歳のコリンズはブレントフォードで地位を確立しており、その条件に合う。プレミアリーグでの実績は、守備の安定を急ぐチームにとって魅力だ。

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守備とFWの補強を両立させたいポチェッティーノ

マイケル・キャリックの後任には、攻守両面に差し迫った課題を抱えるチームを引き継ぐという難しい仕事が待っている。アンフィールドでの4失点を受け、失点の多い最終ラインの立て直しが優先課題であることは明らかだ。

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とはいえ、移籍市場が開幕してもポチェッティーノは守備だけに集中できない。 負傷中のベンヤミン・シェシュコ の代役として、ストライカーの獲得も望んでいるという。

CBの獲得と攻撃陣の補強を両立できるかどうかが、マンチェスター・ユナイテッドの補強計画を試すことになる。両方の課題に効果的に対処するには、ポチェッティーノにとって的確な補強が必要だ。

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限られた予算がマンUの補強計画を複雑に

資金面の制約は、マンチェスター・ユナイテッドの移籍市場での動きを左右しそうだ。クラブはエヴァートンのジャラッド・ブランスウェイトに引き続き関心を寄せているが、補強予算がわずか5000万ポンドと報じられるなか、同選手の獲得には費用がかかりすぎる可能性が高い。

コリンズの獲得も容易ではない。25歳の同選手は2029年夏までブレントフォードと契約を結んでおり、獲得には高額な移籍金が必要になるだろう。限られた予算で複数の穴を埋めなければならないマンチェスター・ユナイテッドは、移籍市場の開幕後に難しい決断を迫られる。財政上の制約の範囲内でコリンズの移籍をまとめられるかは、まだ分からない。