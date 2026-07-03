FIFA平和賞を巡る論争が続いている。欧州議員50人はFIFAに書簡を送り、インファンティーノ会長がトランプ前大統領に同賞を授与した経緯を調査するよう求めた。

フランス紙『レキップ』によると、13カ国出身の議員らはFIFA倫理委員会宛て書簡で「迅速かつ誠実な調査」を要求。同要求は人権団体「FairSquare」が昨年12月から訴えていた。

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FIFAはワールドカップの日程変更を検討、モロッコの暑さが懸念されている。

議員の多くは社会民主党、自由党、緑の党に所属し、「授与経緯を明らかにすることでFIFAが政治的中立性、透明性、責任を証明できる」と強調した。

抗議の広がり

団体「FairSquare」は、欧州議会議員50名による書簡を歓迎し、「2015年に欧州議会がインファンティーノの前任者ブラッターの辞任を求めて以来、世界サッカー界のガバナンス欠如と規則違反に対する最も注目すべき政治介入」と位置づけた。

同団体はFIFA倫理委員会に対し、授与経緯の調査を要求。基準や手続きが依然として不明であることを問題視している。

同団体は、インファンティーノ氏の対応がサッカーとFIFAの公正さと評判を脅かしていると指摘する。

同団体はノルウェーサッカー協会の支持も得ており、FIFA加盟211協会の中で唯一このイニシアチブに参加している。

ノルウェーサッカー協会もFIFA倫理委員会に苦情を申し立てたが、委員会は調査を開始しておらず、FIFAも回答していない。

この結果、どのような展開が考えられるのか？

FIFA倫理規定第15条の中立義務違反が証明されれば、責任者は「罰金1万スイスフラン以上、および最長2年間のサッカー関連活動禁止」となる可能性がある。