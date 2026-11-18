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パリ・サンジェルマンが、長年キャプテンを務めるマルキーニョスとの契約延長交渉を開始した。ブラジル人DFは10年以上にわたりフランスの首都で進められてきたプロジェクトの中心を担い、今もチームのリーダー陣に欠かせない存在だ。

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欧州王者、キャプテンとの契約延長へ

パリ・サンジェルマンは、クラブのレジェンドであるマルキーニョスをパルク・デ・プランスに引き留めたい考えだ。QSI時代の初期にあたる2013年にASローマから加入したベテランDFは、ロッカールームを代表するリーダーへと成長した。

リーグ・アンの強豪は、キャプテンの将来をめぐる不透明な状況を避けたいと考えている。これを最初に報じたのは『RMC Sport』だ。マルキーニョスは、 バルセロナとのチャンピオンズリーグの試合で負った右太ももの筋肉の損傷 からの回復が最終段階にある。ブラジル人DFは間もなくチームに合流する見込みで、土曜日のニース戦に出場する可能性もある。

他クラブからの関心を退ける狙い

近年、マルキーニョスをめぐっては、カタールへの高額な条件での移籍を示唆する噂が根強く、たびたび憶測が飛び交ってきた。

クラブは以前、将来的にキャプテンの役割を引き継ぐ候補として、AFCボーンマスからイリア・ザバルニーを獲得した。年下のウクライナ代表選手からのプレッシャーにもかかわらず、マルキーニョスは先発の座を守り、現コーチングスタッフの戦術において欠かせない存在であり続けている。

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交渉は現在も継続中

クラブと選手の代理人との交渉は順調に進んでいるとみられる。PSGはキャプテンの長期的な残留を望み、1年間の契約延長を提示。両者の協議は続いている。来年5月に33歳になるDFの現行契約は、2028年6月までとなっている。

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マルキーニョスはパリ・サンジェルマンで数々のタイトルを獲得してきた。リーグ・アンで11度優勝し、チャンピオンズリーグのトロフィーを2度掲げた。ほかにもUEFAスーパーカップで2度優勝するなど多くの栄冠を手にしており、長年にわたるクラブの成功への貢献を物語っている。

今季のマルキーニョスの貢献

マルキーニョスは今季、パリ・サンジェルマンで公式戦8試合に出場 し、3ゴールを記録している。

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パリ・サンジェルマンは現在、勝ち点23でリーグ・アン首位に立ち、2位リールに勝ち点2差をつけている。