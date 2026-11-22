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ドルトムントは守備で際立つ安定感を見せ、かつて頻発した取りこぼしも回避している。ただ、その現実路線には危うさもある。

「後ろではほとんどチャンスを与えず、とても安定していた。これは僕たちの強みだ。ドイツで最高の守備を誇っている」。ボルシア・ドルトムントの守備の要、ニコ・シュロッターベックは土曜日、 ボルシア・メンヒェングラードバッハとの一戦で苦しみながら1-0の勝利を収めた後 、『DAZN』にそう強調した。「ドイツ最高の守備」という発言については、「欧州ではどうなのか分からない」と付け加えた。

ドイツ国内に関する限り、シュロッターベックの言葉は間違いなく正しい。10試合でわずか7失点のドルトムントは、バイエルンとフライブルク（ともに10失点）を上回るブンデスリーガ最少失点の守備を誇る。欧州5大リーグに目を向けると、シュロッターベックがインタビューを受けた時点では、アーセナルがドルトムントを上回っていた。だが、アーセナルはその後の土曜日の夜、ニューカッスル・ユナイテッド戦（2-2）で2失点し、通算失点は同じ7になった（公平を期せば、アーセナルはすでに11試合を消化しており、ドルトムントより1試合多い）。

したがって、総失点数で見れば、シュロッターベックは「分からない」と言う必要はない。ドルトムントはアーセナル、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンと並び、欧州5大リーグで最少失点の守備陣を擁している。

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ドルトムントの好調を支える守備の安定感

ニコ・コヴァチ監督がドルトムントにもたらした見事な守備の安定感は、メンヒェングラードバッハでも重要な勝ち点3の土台となった。その価値をさらに高めたのは、 金曜日にバイエルンがケルンと1-1で引き分けた ことだ。ドルトムントは最多優勝クラブのバイエルンを抜き、10節終了時点で首位に立った。勝ち点は24。長いクラブの歴史でも、この時点でより多くの勝ち点を獲得していたのは2度だけだ（優勝した2010-11シーズンと2013-14シーズン）。また、2026-27シーズンのリーグ戦ではすでに6度の無失点試合を記録している。

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前半の出来が悪く、試合の大半で華やかさを欠いたボルシアMG戦の勝利が、それでも注目に値する理由がある。近年のドルトムントは、バイエルンがつまずいた後に巡ってきたこの種のチャンスを、幾度となく逃してきた。相手は勝ち点1でも欲しい最下位のチーム。降格争いで上位チームから思いがけない勝ち点を得ようと、必死に挑んでくる相手だった。

ボルシアMGが前半から非常に激しく仕掛けてきたこともあり、昨季の2位チームは序盤に大いに苦しんだ。「前半は鋭さが足りず、簡単なボールロストが多すぎた」。 好調で決勝点を挙げたフェリックス・ヌメチャ は『Sky』でそう指摘した。一方、シュロッターベックも「前半は極めて動きが鈍かった。技術的なミスが多く、パスも雑だった」と自省した。

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ドイツ代表のシュロッターベックは、立ち上がりの苦戦について、直前の代表戦期間も一因に挙げた。「僕たちは欧州各地やアジア、アフリカに行っていて、再び集まったのは木曜日だった。そういう時は、少し動きが鈍くなることもある」。それでもドルトムントにとって喜ばしいのは、試合を通じて守備の安定感を保ち、時に熱を帯びたボルシア・パルクでも一度も相手の勢いに押されなかったことだ。後半にはボールを持った時のプレーも二段階引き上げることができた。

ドルトムントは後半に改善し、勝利に必要な運も味方に

コヴァチ監督の采配も、その改善に一役買った。代表戦期間中に負傷していたヴァルデマル・アントンを、時折プレーがうまくいかなかったジョアン・ガドゥに代えて投入したのだ。アントンの働きもあって、ドルトムントはより効果的に相手を抑え、試合を明確にコントロールして主導権を握った。ホームチームを次第に押し込みながら、辛抱強くチャンスを待った。その報酬が、ヌメチャによる終盤の決勝点（80分）だった。ただし、このゴールにはボルシアMGのGKダニエル・バッツの不運な対応も絡んでいた。これもバイエルンへの警告と受け取ることはできる。今季のドルトムントは、勝利に必要な運も手繰り寄せている。

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さらにドルトムントには、『Sky』の解説者ディートマー・ハマンが試合後に称賛したように、「何度も的確な采配を振るう」監督がいる。70分を少し過ぎたところで、コヴァチ監督はセンターフォワードのファビオ・シウバとドリブラーのコンスタンティノス・カレツァスを下げ、経験豊富なマルセル・ザビッツァーと期待の若手マティス・アルベルトを投入した。2人がもたらした勢いは、決勝点が生まれる場面で決定的な役割を果たした。アルベルトが左サイドで1対1を仕掛けてボールをペナルティーエリアに送り、混戦の中でザビッツァーが巧みにヌメチャへ落とした。

「彼らは試合に勝つ方法を見つけている」。ハマンは、今のドルトムントを特徴づける効率の良さをそう評価した。一方、コヴァチ監督は、当然ながら次の点を強調した。「結果は我々についてきている。ただ、試合を支配し、コントロールもできていると思う。こうした試合に運良く勝っているわけではない。我々は勝利に値するプレーをしている」

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ドルトムントに懸念を抱かせる重大な数字

しかし、今季ここまでのリーグ戦7勝の大半に見られる明確な傾向は、コヴァチ監督も懸念している。「基本的に、いつも前半を無駄にしている」。55歳の指揮官は『DAZN』で、メンヒェングラードバッハ戦でも再び表面化した重大な弱点を指摘した。

Getty Images

驚くべきことに、ドルトムントがブンデスリーガの前半に最後に得点したのは、すでに2カ月以上前だ。9月中旬、パーダーボルンに3-0で勝利した試合で、ファビオ・シウバが5分に先制点を挙げた時までさかのぼる。それ以降、ドルトムントのリーグ戦での得点はすべて後半に生まれている。今季ブンデスリーガで記録した17得点のうち、前半の得点はわずか3点だ。

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「後半には得点を挙げ、試合を良い方向へ持っていけている。だが、前半にもそれができるようになってほしい」とコヴァチ監督は選手たちに注文した。ドルトムントが歩む道は危うい。常に必要な忍耐力を保てるとは限らず、相手がボルシアMGのように長い時間、攻撃で迫力を欠くとも限らない。そして、勝ち点3をもたらす幸運に毎回恵まれるわけでもない。

コヴァチ監督の現実路線はドルトムントに合っている

「試合をオープンな展開にしたいなら」と、コヴァチ監督は戒めるように続けた。「できるだけ早く1点を取り、できれば続けて2点目も取らなければならない。そうすればスペースが生まれる。0-0が長く続けば、相手は非常にコンパクトで堅い守備を敷く。それを崩さなければならない。我々はそこに取り組み、改善する必要がある」

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それでも確かなことがある。もっと派手なサッカーを求める声はあるが、コヴァチ監督が示す現実路線は、今のドルトムントに合っている。「我々にとって重要だったのは、代表戦期間後の最初の試合に勝つことだった。ボルシアMGはしっかり練習を続けられたが、我々はそうではなかった（ドルトムントには代表選手が多いため。編集部注）。今日はそれができた。ただ、それ以上のことではない」とコヴァチ監督は語った。指揮官はよく分かっている。5月末に祝うべきことがあれば、その半年前にメンヒェングラードバッハで勝ち点3をどう手にしたかなど、誰も問わないはずだ。