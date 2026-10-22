共有 GOALをGoogleでフォロー

エンツォ・マレスカ監督は、AEKアテネ戦で見事なチャンピオンズリーグでのゴールを決めたラヤン・シェルキを、欧州屈指の選手と称賛した。パリ・サンジェルマン戦での苦しい一戦を含め、厳しい1週間を過ごしたフランス人プレーメーカーに、全面的な支持を表明している。

広告

欧州の舞台で復活

シェルキは火曜夜のチャンピオンズリーグで鮮やかなゴールを決め、本来の輝きを取り戻した。躍動感あふれるフランス人プレーメーカーは、チームがAEKアテネを圧倒し、欧州の舞台で5-1の完勝を収めた一戦で主役となった。

国内で難しい1週間を過ごした後だけに、この見事なパフォーマンスは絶好のタイミングで生まれた。シェルキは最近、戦術面で苦しんでおり、自らの力を証明しようとこの欧州での一戦に臨んだ。

マレスカ監督が絶賛

欧州での勝利を受け、マレスカ監督は才能豊かなフランス人選手を手放しで称賛した。最近の戦術面の難しさにもかかわらず、創造性豊かなMFへの絶対的な信頼を明らかにした。

マレスカ監督はクラブ公式サイトで「ライアンは今、適切なポジションにいれば欧州最高の選手の一人だ。ライン間で彼を見つけることができれば、常に危険な存在になる。先日のゴールとリヴァプール戦でのゴールはかなり似ている」と語った。

広告 広告

「彼をその位置にとどめ、ボールを届けることができれば、最高の選手の一人だ。彼はボールを持つことと、たくさん動くことが大好きなので、そのポジションから外れていることも多い。ゴールとアシストという数字の面でも素晴らしい。適切なポジションにいれば、非常に重要な選手だ」

Getty Images

Related Topics

次の試合 AVL プレミアリーグ 07:30 MCI 視聴する

最適なバランスを求めて

シェルキは先週、パリ・サンジェルマンに2-4で敗れた試合で激しいプレスに苦しみ、厳しい批判を浴びた。ハーフタイムにイリマン・エンディアイと交代し、その後のイプスウィッチに3-2で勝利した試合では終始ベンチで過ごした。

プレミアリーグではここまで4ゴール2アシストと好調なスタートを切っている一方、自由に動き回るプレースタイルは戦術上の課題にもなっている。マレスカ監督は、常にボールに触れようとするシェルキの姿勢が、時にボールを持たない場面でチームの陣形を崩すことを認めた。

広告

マレスカ監督は「それは彼が持ち続けるべきものだ。彼はボールが大好きで、その要素を彼のプレーから取り除くつもりはない。適切なバランスを見つける必要がある」と話した。

「選手たちが楽しそうにしているのは好きだが、シンプルなプレーも好きだ。最も難しいのは簡単なことをすることだ。プレーを複雑にしないでほしいが、あれほど優れた選手なら、時にはそうする必要もある。彼がそうするのはうれしい。彼自身が楽しんでいると分かるからだ。しかもチャンスを作っているのだから、なおさらいい」

広告

定位置奪回を目指す

AEKアテネ戦での圧巻のプレーによって自信を完全に取り戻したシェルキは、国内での先発復帰を狙う。欧州で得た勢いを、週末の試合にもつなげたいところだ。マンチェスター・シティは土曜日、プレミアリーグでアストン・ヴィラと対戦する。来週にはカラバオカップ4回戦でブライトンをホームに迎える。