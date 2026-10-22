欧州の舞台で復活
シェルキは火曜夜のチャンピオンズリーグで鮮やかなゴールを決め、本来の輝きを取り戻した。躍動感あふれるフランス人プレーメーカーは、チームがAEKアテネを圧倒し、欧州の舞台で5-1の完勝を収めた一戦で主役となった。
国内で難しい1週間を過ごした後だけに、この見事なパフォーマンスは絶好のタイミングで生まれた。シェルキは最近、戦術面で苦しんでおり、自らの力を証明しようとこの欧州での一戦に臨んだ。
マレスカ監督が絶賛
欧州での勝利を受け、マレスカ監督は才能豊かなフランス人選手を手放しで称賛した。最近の戦術面の難しさにもかかわらず、創造性豊かなMFへの絶対的な信頼を明らかにした。
マレスカ監督はクラブ公式サイトで「ライアンは今、適切なポジションにいれば欧州最高の選手の一人だ。ライン間で彼を見つけることができれば、常に危険な存在になる。先日のゴールとリヴァプール戦でのゴールはかなり似ている」と語った。
「彼をその位置にとどめ、ボールを届けることができれば、最高の選手の一人だ。彼はボールを持つことと、たくさん動くことが大好きなので、そのポジションから外れていることも多い。ゴールとアシストという数字の面でも素晴らしい。適切なポジションにいれば、非常に重要な選手だ」
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最適なバランスを求めて
シェルキは先週、パリ・サンジェルマンに2-4で敗れた試合で激しいプレスに苦しみ、厳しい批判を浴びた。ハーフタイムにイリマン・エンディアイと交代し、その後のイプスウィッチに3-2で勝利した試合では終始ベンチで過ごした。
プレミアリーグではここまで4ゴール2アシストと好調なスタートを切っている一方、自由に動き回るプレースタイルは戦術上の課題にもなっている。マレスカ監督は、常にボールに触れようとするシェルキの姿勢が、時にボールを持たない場面でチームの陣形を崩すことを認めた。
マレスカ監督は「それは彼が持ち続けるべきものだ。彼はボールが大好きで、その要素を彼のプレーから取り除くつもりはない。適切なバランスを見つける必要がある」と話した。
「選手たちが楽しそうにしているのは好きだが、シンプルなプレーも好きだ。最も難しいのは簡単なことをすることだ。プレーを複雑にしないでほしいが、あれほど優れた選手なら、時にはそうする必要もある。彼がそうするのはうれしい。彼自身が楽しんでいると分かるからだ。しかもチャンスを作っているのだから、なおさらいい」
定位置奪回を目指す
AEKアテネ戦での圧巻のプレーによって自信を完全に取り戻したシェルキは、国内での先発復帰を狙う。欧州で得た勢いを、週末の試合にもつなげたいところだ。マンチェスター・シティは土曜日、プレミアリーグでアストン・ヴィラと対戦する。来週にはカラバオカップ4回戦でブライトンをホームに迎える。