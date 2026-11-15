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ブルーノ・ギマランイスが、アーセナルのチームメイトであるデクラン・ライスを絶賛し、イングランド代表MFをピッチ上の「マシン」と評した。注目を集めた今夏の移籍でエミレーツ・スタジアムにやってきたブラジル人MFは、2人がすでに世界のサッカー界でも屈指の強力な中盤コンビを形成しつつあると考えている。

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エミレーツでの順調な適応

ニューカッスル・ユナイテッドから北ロンドンへ7500万ポンドで移籍して以来、ギマランイスはすぐにミケル・アルテタ監督のシステムに欠かせない存在となった。ブラジル代表MFはすでにアーセナルで14試合に出場し、プレミアリーグではサンダーランド戦とリーズ・ユナイテッド戦で重要なゴールを決めている。その適応を大きく助けたのが、移籍成立前からギマランイスに連絡を取っていたライスの存在だ。

28歳のギマランイスは、元ウェストハム主将からの歓迎のメッセージが、2人の関係の土台になったと明かした。ギマランイスは『ESPN』のインタビューでこう説明した。「彼が僕の加入を発表してから、ほとんどすべてが決まっていたと思う。彼はすぐにメッセージをくれたんだ。『これまで何度も対戦してきたけど、今は友人だし、一緒にプレーすることになる。君が来てくれて本当にうれしい。君は僕たちのチームのレベルを大きく引き上げてくれる』とね」

アーセナルを前進させる「マシン」

ライスはウェストハムを主将としてヨーロッパカンファレンスリーグ優勝に導いた直後の2023年夏、クラブ史上最高額となる約1億500万ポンドでアーセナルに加入した。エミレーツ・スタジアムに来て以来、イングランド代表MFはアルテタ監督率いるチームの中心的存在となり、昨季のプレミアリーグ優勝と2度のFAコミュニティ・シールド制覇に貢献した。

ギマランイスはイングランド代表MFへの賛辞をさらに続けた。「だから、彼は僕がここに来る前から、すでに僕の心をつかんでいた選手なんだ。彼が何でもできる選手なのは分かっている。ピッチ上ではマシンのようだ。1試合で22キロを、一瞬も止まらずに走れるんじゃないかな。本当にうれしかった。彼はとても技術の高い選手だから、僕は彼からたくさん学んでいる。ここには多くの選手がいることを考えれば、僕たちの中盤は欧州でも屈指だと思う。それに、デクランは僕を大いに助けてくれている。すぐに居心地の良さを感じられたよ」

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ニューカッスルでの功績を後にして

現在はロンドンで幸せを感じているものの、ギマランイスはセント・ジェームズ・パークを去るのは感情的につらい経験だったと打ち明けた。イングランド北東部で過ごした5年間でクラブの象徴となり、主将としてチームを率いて2025年のカラバオカップを制覇。ニューカッスルに70年ぶりの国内主要タイトルをもたらした。自分を慕うファンと別れる決断には、夏の移籍市場で深く自問する必要があった。

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「在籍中、僕は最も愛された選手の一人だったと思う。だから難しい決断だったけど、心の奥では新たな挑戦が必要だと感じていた。ニューカッスルでほぼ5年を過ごして、僕は挑戦を原動力にしているし、新しい挑戦がしたかったんだ。でも、正直に言えば、簡単な決断ではなかった。当時はじっくり考えなければならなかったし、本当に難しかった。ワールドカップの直後で、とても慌ただしい時期だったから、いろいろな意味で大変だったよ」

アルテタ監督の戦術への適応

アーセナルがMFに求める戦術上の役割は、ギマランイスが以前の指揮官の下で担っていた役割とは大きく異なる。それでも順調な適応が今季のアーセナルの好スタートを後押しし、チームは10試合を終えて勝ち点27でプレミアリーグ首位に立ち、2位ブライトンに5ポイント差をつけている。

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「でも最終的に、僕は移籍を選んだ。ここで幸せだし、ここでの歩みも始まっている。アルテタ監督のやり方は、ニューカッスルで慣れ親しんだものとはまったく違うけど、だんだん理解できるようになっていると思う。適応も進んでいるし、新しいチームメートのこともよく分かるようになってきた。言ったように、日々の流れも何もかもすっかり慣れていたクラブを、ほぼ5年ぶりに離れるのは簡単じゃない。でも、これは大きな挑戦だと思うし、その準備はできている」