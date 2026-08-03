前例のない史上初の出来事として、ウェールズは国際サッカー連盟（FIFA）会長職の続投を目指すジャンニ・インファンティノ氏の立候補への支持を公に撤回する初の国となった。この動きは現FIFA会長にとって強烈な一撃と見なされ、2027年の選挙を前に離反の波が広がる扉を開きかねない事態を招いている。

ウェールズサッカー協会は公式声明で、2027年から2031年の任期におけるFIFA会長への再選を目指すジャンニ・インファンティノ氏の立候補への支持を撤回することを表明し、一連のガバナンスおよびリーダーシップの失敗を受けてFIFA会長への信頼を失ったことを指摘した。

この歴史的な決定は、FIFAの根幹を揺るがした大きな危機を受けて下された。インファンティノ氏が、FIFA主催大会の権益を民間投資会社に売却するという物議を醸した計画を撤回した後のことであり、この計画は前例のない世界的な非難を巻き起こしていた。

インファンティノ氏の営利的な計画は深刻な外交危機の引き金となり、欧州サッカー連盟（UEFA）はワールドカップを含むFIFAの全大会をボイコットすると警告した。これは両者の関係史上、最も緊迫した対応と見なされている。

UEFAと、北中米・カリブ海地域のサッカーを統括する北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）は、先週土曜日にそれぞれ声明を発表し、インファンティノ氏が計画を撤回・取り下げる決定を下した後であっても、国際サッカー連盟のリーダーシップを厳しく批判した。

ウェールズサッカー協会は、鋭く前例のない語調でこう付け加えた。「良好なガバナンス、手続き、リーダーシップ、価値観、ステークホルダーとの関係管理、コミュニケーション、そして適切な統治における最近の失敗は、インファンティノ氏が世界サッカーの指導者の座にとどまるためのウェールズサッカー協会の信頼を失う状況にまで我々を追い込んだ」

ウェールズサッカー協会は「サッカーの利益を最優先に置かないことは、我々には受け入れられない失敗である」と強調しており、これは今回の決定がインファンティノ氏のFIFA運営における実績と優先事項を包括的に評価した末に下されたものであることを明確に示している。

このウェールズの姿勢は、インファンティノ氏の4期目に向けた道のりにおいて重大な転換点を意味する。とりわけ、それがUEFA加盟国である欧州の一国から発せられたものであることから、今後数か月のうちに他の協会が同様の姿勢を取ることを促す可能性がある。

2016年にFIFA会長に就任したインファンティノ氏は、近年、その運営手法や独断的な決定について批判を強く受けてきたが、加盟国による公然たる支持撤回は、彼の陣営にとって新たで憂慮すべき展開と見なされている。