共有 GOALをGoogleでフォロー

アレハンドロ・バルデの去就は、バルセロナが次の冬の移籍市場で決着をつけなければならない案件の一つとなる。

広告

『スポルト』紙によると、バルデはハンス・フリック監督の構想における立場を大きく失っており、その状況は欧州の複数のビッグクラブの目に留まっている。

バルセロナは来年1月のバルデ放出に扉を閉ざしてはいないが、取引に応じる条件を設けている。それは、まず左利きのセンターバックの獲得を完了させることだ。その選手には、サイドでチームを助けられるか、あるいはジェラール・マルティンに左サイドバックでプレーする機会を与えられることが求められる。

カタルーニャのクラブのスポーツ部門は、適切な後釜の獲得を確実にしないまま、シーズン半ばに守備陣を弱体化させることを望んでいない。

左利きのセンターバックが加われば、ハンス・フリック監督はセンターバックの選択肢が増え、ジェラール・マルティンを左サイドバックでより多く起用できるようになる。

広告 広告

したがってバルセロナは、サラリーキャップに余裕を生むことや、移籍市場での他の補強を容易にすることなど、放出によって得られる利益がどれほどであっても、バルデの去就を急いで決めるつもりはない。

Related Topics

一方で、ジョルジュ・メンデス氏はすでに動き出している。このポルトガル人代理人は顧客の状況を把握しており、選択肢となり得る複数の移籍先を検討している。

ここ数日で有力な移籍先として勢いを増しているのがイタリアだ。ミランとユヴェントスがバルデ獲得に明確な関心を示している。

広告

『コリエレ・デッロ・スポルト』紙が報じたところによると、ミランは冬の移籍市場で財政面での大型取引を成立させるためのスキームを検討している。

同紙はバルデの推定移籍金を5000万ユーロとしており、これはロンバルディアのクラブにとって即座に負担するのは難しい金額だという。

広告

ミラン内部で検討されているスキームは、シーズン終了までの有償レンタルで獲得し、契約に買い取りオプションの条項を盛り込むというものだ。このオプションは、一定の条件を満たせば義務に変わる可能性がある。

また、選手の年俸も交渉が必要な課題の一つとなる。同じ情報によると、年俸は約600万ユーロに上る。

広告

ジョルジュ・メンデス氏はミランと非常に良好な関係にあり、これが両者の交渉を円滑にする可能性がある。

イタリアのクラブは左サイドバックの補強を最優先事項と考えている。ペルビス・エストゥピニャンのパフォーマンスに疑問が生じていることに加え、ルーベン・アモリム監督にこのポジションの選択肢を増やす必要があるためだ。

広告

バルデの動向を追っているイタリアのビッグクラブはミランだけではない。ユヴェントスも来年1月にレンタルでの獲得を検討している。

ルチアーノ・スパレッティ監督は、アンドレア・カンビアーゾとフアン・カバルのパフォーマンスが安定しないなか、守備陣の左サイドを強化したいと考えており、このバルセロナの選手が即戦力となるフィジカルと技術を備えていると見ている。

広告

ミランとユヴェントスの違いの一つは、バルデの完全移籍での買い取りにどこまでコミットする用意があるかという点にあるかもしれない。

いずれにせよ、バルセロナはこの種の取引が冬の移籍市場における自らの目標達成にどれほど役立つかを見極める必要がある。

広告

バルデはイングランドでも大きな関心を集めており、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナムが今後数週間の動向を注視している。

ジョルジュ・メンデス氏はすでにリヴァプールおよびマンチェスター・ユナイテッドと協議を行い、移籍が実現した場合の金銭的条件を両クラブに伝えている。

広告

バルセロナは3000万ユーロ近い金額での完全移籍による放出を望んでいるが、買い取りオプション付きのレンタルも排除していない。ただし、レンタル先のクラブがこのサイドバックの年俸を全額負担し、バルセロナの人件費から完全に外れることが条件となる。