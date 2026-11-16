欧州サッカー界に激震、UEFAへの申し立てが権力の勢力図を塗り替える可能性

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欧州サッカー界の権力の勢力図を塗り替えかねない前例のない動きだ。欧州クラブ連合が欧州委員会に正式な申し立てを行い、欧州サッカー連盟（UEFA）と欧州クラブ協会（ECA）がEU域内の競争ルールに違反していると訴えた。

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「ロイター」によると、月曜日に提出されたこの申し立ては、欧州各国のクラブの命運を実際に握っているのは誰なのか、そしてすべてのクラブの収益や試合日程、大会フォーマットに影響を及ぼす重要な決定がどのように下されているのかという、デリケートな問題に一石を投じるものだ。

申し立てを行った欧州クラブ連合が問題視しているのは、UEFAとECAの間で締結された覚書だ。同連合は、この覚書によってECAが欧州の全クラブを代表する唯一の存在と位置付けられていると指摘。こうした承認により、サッカー界の大多数を占める数百の中小クラブが、意思決定への実質的な参加から締め出されていると主張している。

同連合は、競争を制限する協定や慣行、支配的地位の濫用を禁じたEU機能条約の第101条および第102条を根拠としている。

欧州クラブ連合のデニス・グダシッチ事務局長は、現状では一つの団体に欧州全土のクラブに及ぶ広範な権限が与えられている一方で、大半のクラブには実効的な発言権がないと述べた。さらに、こうした取り決めがEU法に適合しているかどうかを精査するよう、欧州委員会に求めていると付け加えた。

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この覚書は2023年に結ばれ、2024年に2033年まで延長された。覚書に基づき、ECAはガバナンスの重要な変更を審議するUEFAのクラブ大会委員会において、全20人の委員のうち16人を推薦している。またUEFA理事会のメンバーの推薦にも関与しており、意思決定の最上層における影響力を強めている。

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一方、UEFAとECAは現時点で公式なコメントを出していない。UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は以前、ECAとのパートナーシップについて、サッカーのあらゆるレベルに資する包括的かつ持続可能なエコシステムの基盤だと評していた。

なお、ECAには900を超えるクラブが加盟している。一方、欧州クラブ連合は22カ国の138クラブで構成され、より公正でバランスの取れた体制の実現を目指して2023年に設立された。同連合は、覚書に拘束力のある実効的な修正を加えるため、UEFAとの対話に応じる用意があると表明している。

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今回の申し立ては、欧州サッカー界で富の分配や公平な代表性をめぐる議論が高まる中で行われた。欧州委員会が審査に乗り出すことになれば、欧州における協議と代表の仕組みが再構築される可能性があり、長らく疎外感を抱いてきたクラブがより大きな発言力を得る道が開かれるかもしれない。