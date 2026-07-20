NEC、FCトゥエンテ、アヤックスの各クラブは、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグの本戦出場をかけ、対戦相手が決定した。月曜午後、スイスのニヨンで抽選が行われた。

NECは昨季3位でチャンピオンズリーグ第3予選に進み、オリンピアコスと対戦。第1戦は8月4日または5日にギリシャ、第2戦は1週間後にナイメーヘンで行われる。

2試合を勝ち抜けばディック・シュロイダー監督率いるチームはプレーオフ（最終予選）へ進み、敗れてもヨーロッパリーグへ回れる。

すでにEL第2予選でフェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）との対戦が決まっているトゥウェンテは、突破した場合、第3予選でCL予選のフェネルバフチェ対ゴルニク・ザブジェの敗者と戦う。

トゥウェンテは昨季4位で第2予選から出場し、木曜にホームで第1戦、翌週にハンガリーへ遠征する。

昨季5位に終わり、アヤックスはカンファレンスリーグ出場権を目指す。2回戦でFKヴォイヴォディナと対戦し、木曜にセルビアで第1戦、翌週ヨハン・クライフ・アレナで第2戦を行う。

ヴォイヴォディナを破っても、本戦進出にはもう1つハードルがある。月曜の抽選で、ミシェル監督率いるチームはアイルランドのシェルボーンFCとエストニアのノーム・カルユFCの勝者と2試合を行うことが決まった。