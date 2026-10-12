バルセロナは、UEFAチャンピオンズリーグで控えるガラタサライ戦の前に、主力の一人をめぐる新たな進展という前向きな後押しを得た。ただし、試合復帰の時期については依然として不透明な状況が続いている。

「トリブーナ」によると、ブラジル代表のラフィーニャがピッチでのトレーニングに復帰した。ここ最近チームでの出場から遠ざかっていた負傷からの回復に向けたリハビリプログラムの一環だという。





ラフィーニャは右大腿部の筋肉に軽度の浮腫を抱えたため、国際試合期間から早期に戻っており、それ以降はチームメートとは別の個別トレーニングプログラムを実施していた。

バルセロナの医療スタッフはこのブラジル人ウインガーの状態を慎重に扱っている。同じ部位で過去にも筋肉系のトラブルを経験してきた経緯があり、フィジカル面のコンディションが完全に戻る前に復帰を急ぐことを避ける方針だ。

回復過程における前向きな進展にもかかわらず、ラフィーニャは火曜日に予定されているガラタサライ戦に向けたトルコ遠征のバルセロナ一行には同行しない。これはラジオ「セル・カタルーニャ」の情報を引用した同リポートが伝えている。

ピッチでのトレーニング復帰は回復への道筋において重要な一歩だが、すぐに試合出場が近づいたことを意味するものではない。復帰へのゴーサインを得る前に、本人はコンディションの回復に集中し続けている。

バルセロナとしては、攻撃面での重要性と試合の流れを変える力を考慮し、できるだけ早くラフィーニャの回復が完了することを期待している。特に今後の期間は日程が密集しているためだ。

ガラタサライ遠征からの欠場は確定しているものの、トレーニング復帰は回復段階における進展についてチームに前向きな兆しをもたらすものであり、全体練習および公式戦への復帰時期の決定が待たれる。