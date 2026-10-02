欧州の絶対的強豪は引き続きヒバイロ・レアドを狙っており、重要な退団を待っている

ひと波乱あった夏を経ても、ヒヴァイロ・リードは依然としてフェイエノールトの選手だ。テクニカルディレクターのデビー・リガウは、欧州のビッグクラブからの関心があったにもかかわらず同選手を引き留めることに成功したが、現時点でも20歳のサイドバックに関心を寄せる欧州の巨大クラブが1つある。

BILD Sportのクリスティアン・ファルクは金曜朝、リードが今なおバイエルン・ミュンヘンのリスト上位にいると伝えた。「今夏、彼を獲得するという選択肢はなかった。高すぎたからでも、十分に評価していなかったからでもない」

「バイエルンはサシャ・ボエを売却できなかった」と、その記者は記している。フランス人選手の給与は依然としてder Rekordmeisterの給与総額を圧迫しており、そのためオランダ人選手はドイツへ移ることができなかった。

「マックス・エベール（テクニカルディレクター、編集部注）は最大7000万ユーロまでしか使うことを許されていなかった。すべてを合わせると、彼は売却とやり繰りを進めなければならず、最終的にリードのための資金は残らなかった」とファルクは説明する。

バイエルン事情に詳しいこの人物によれば、クラブは現時点でもこのフェイエノールトの選手に好印象を抱いているという。「もしボエを別のクラブへ移籍させることができれば、リードを獲得する余地が生まれる。あのポジションの候補として高く評価されている」

リードへの関心は今なお大きく、プレミアリーグのクラブもこのウイングバックの獲得に興味を示している。「そうしたクラブの1つがオファーを出せば、バイエルンは彼らが理想的に支払ってもよいと考えている金額を大きく上回る額を出すのは難しいだろう」とファルクは結んでいる。