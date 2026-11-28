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レアル・マドリーのフランス人FWキリアン・エムバペが好調を維持している。今季は公式戦で20ゴール5アシスト、計25のゴールに関与しており、欧州5大リーグの選手の中で2番目に多い数字となった。

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『オプタ』によると、このデータでエムバペを上回っているのは、バルセロナに所属するスペインの若きウイング、ラミン・ヤマルだけだ。ヤマルは13ゴール13アシストで、26ゴールに関与している。

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このフランス人FWの記録はそれだけにとどまらない。レアル・マドリーでのラ・リーガ通算ゴールは、わずか79試合で70に到達した。

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エムバペは、元バルセロナのFWであるウルグアイ人のルイス・スアレス以来、同大会で最も速くこの数字に到達した選手となった。スアレスも2017年、同じ記録に到達するのに79試合を要していた。

エムバペは2024年夏、パリ・サンジェルマンとの契約満了に伴いレアル・マドリーに加入。UEFAスーパーカップのアタランタ戦でゴールを決め、クラブでの得点の歩みをスタートさせた。

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レアル・マドリーでの1年目は好スタートを切り、公式戦59試合で44ゴールを挙げて欧州ゴールデンシューを受賞。翌シーズンも42ゴールを記録し、高い得点ペースを維持した。

2026年4月には116試合でレアル・マドリー通算100ゴールに到達。今季もさらにゴールを積み重ね、欧州サッカー界屈指の点取り屋としての地位を確固たるものにしている。

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キリアン・エムバペは土曜日、サンティアゴ・ベルナベウで行われたラ・リーガ第14節のデポルティボ・アラベス戦で1点差に詰め寄るゴールを決めたが、試合は2-1でレアル・マドリーの敗戦に終わった。

エムバペのゴールは、ジュード・ベリンガムのパスを受けてペナルティエリア内から放った強烈なシュートによるものだった。

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アラベスは22分、ディーン・ハイセンがGKティボー・クルトワへのパスに失敗した守備のミスを突き、トニ・マルティネスが先制点を挙げていた。

レアル・マドリーのもう一人のDFイブラヒマ・コナテがマルティネスのシュートをクリアしようとしたが、ボールはコナテに当たり、クリアされる前にゴールラインを越えていた。

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コナテがクリアしたボールをマリアーノ・ディアスがネットに押し込み、古巣レアル・マドリーのファンに謝罪する場面もあったが、ゴールは最終的にマルティネスのものと認められた。

デポルティボ・アラベスは61分、アンヘル・ペレスが2点目を挙げ、ホームのレアル・マドリーを相手にリードを広げた。

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このゴールはマリアーノ・ディアスのアシストから生まれた。ペレスはGKティボー・クルトワをかわし、DFディーン・ハイセンの前でネットに流し込んだ。ハイセンはまたしてもアラベスのゴールに責任の一端を負うこととなった。

