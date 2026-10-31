共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンは、足の負傷による長期離脱から復帰を進めるボーンマスのFWエリ・ジュニオール・クルーピを注視している。この才能豊かな若手には、アーセナルやマンチェスター・ユナイテッドを含む複数のプレミアリーグ強豪も関心を寄せており、パリ・サンジェルマンは激しい獲得競争に直面している。

広告

クルピがボーンマスのトップチームに復帰

PSGをはじめとする欧州の多くの強豪クラブが、待望のトップチーム復帰を果たしたボーンマスのFWクルピを注視している。20歳のクルピは、右足第5中足骨骨折という、7月に負った重傷から最近回復した。

過酷な3カ月の治療を経て、フランスU-21代表FWはようやく試合勘を取り戻すための段階を踏み始めた。ボーンマスのマルコ・ローゼ監督は、高い評価を受ける若手を急いでピッチに戻さないよう、現在は出場時間を慎重に管理している。

クルピは日曜日、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッド戦で3-0の快勝を収めた際に短時間の途中出場を果たした。さらに3日後、アストン・ヴィラに3-0で勝利したリーグカップの試合でも途中出場した。

欧州の強豪がボーンマスのクルピを注視

ボーンマスが若手FWの回復に向けて焦らず慎重に取り組む一方、獲得を狙う多くのクラブは積極的な姿勢を見せている。クルピは不運な足の負傷によって移籍の可能性が断たれる前から、夏の移籍市場で欧州各地のクラブから大きな関心を集めていた。

広告 広告

『TEAMtalk』によると、正式にピッチへ復帰したクルピの動向を、PSGとバルセロナは引き続き注視している。プレミアリーグ勢のチェルシーとトッテナムも、近い将来の獲得に強い意欲を持ち続けている。

Related Topics

ロリアンでプレーしたクルピの争奪戦は急速に熱を帯びている。最近の報道によれば、アーセナルとマンチェスター・ユナイテッドもそれぞれ、正式に獲得候補リストへクルピの名前を加えたという。

ボーンマス、冬のクルピ放出を拒否

欧州の有力クラブからの関心が高まる中でも、ボーンマスはクルピがチームにとって極めて重要な存在であることを十分に認識している。ボーンマスは、将来を嘱望される攻撃の有望株を今冬の移籍市場で放出することに断固反対している。

広告

プレミアリーグで13位につける南海岸のクラブは、クルピを今シーズン残りの戦いに欠かせない戦力とみなしている。提示される金額にかかわらず、1月の交渉には一切応じない構えだ。

PSG、代替の獲得候補を探る

ボーンマスが1月の放出を断固として認めない姿勢は、PSGの当面の補強計画にとって大きな障害となる。PSGは、フヴィチャ・クヴァラツヘリアの負傷による長期離脱を適切に補うべく、冬の補強候補を積極的に探している。シーズン途中でのクルピ獲得は事実上不可能とみられ、PSGは前線を強化するため、別の候補に目を向ける必要がある。